Originellement sorti sur les consoles qui sont aujourd’hui d’ancienne génération, le jeu de combat spatial dans l’univers de Star Wars va pouvoir profiter des performances de la nouvelle génération. Mais pas sur toutes les consoles. Le 120 FPS et la 4K restent réservés aux possesseurs d’une Xbox Series X.

Avec la rétrocompatibilité, les nouvelles consoles de Sony et de Microsoft n’oblige pas les joueurs à repayer pour des sempiternels remaster et autres remakes. Mieux encore, certains jeux de l’ancienne génération bénéficient de mises à jour gratuites, spécialement développées pour profiter au mieux des capacités de la PS5 ou des Xbox Series X & S. Seulement voilà, même sur ce sujet, les deux consoles ne seront pas à égalité et proposeront des améliorations spécifiques, comme Star Wars Squadrons le prouve. En effet, le jeu de combat spatial développé par Motive Studios et sorti en octobre 2020 sur PC, PS4 & Xbox One va bénéficier de la 4K et de 120 images par seconde, mais exclusivement sur Xbox Series X.

Ces améliorations sont d’autant plus pertinentes quand il s’agit d’un jeu qui se déroule dans l’espace, avec des combats qui combinent rapidité et dynamisme. Comme Electronic Arts l’a confirmé, la 4K et le 120 FPS ne seront disponibles que sur la nouvelle console de Microsoft. Les joueurs Xbox pourront modifier à leur convenance la qualité d’image dans les paramètres du jeu. Les joueurs PS5, en revanche, obtiennent simplement « une qualité visuelle et un éclairage améliorés ». Quelle que soit votre plateforme, vous pouvez toutefois profiter de la prise en charge de la fréquence d’images variable, à condition d’avoir un téléviseur ou un moniteur qui possède cette fonction.

En plus des améliorations purement visuelles et techniques, la nouvelle mise à jour de Star Wars Squadrons apporte également du contenu, en l’occurrence une nouvelle carte et deux vaisseaux inédits. On ignore pour le moment si l’exclusivité de la 4K et du 120 FPS est définitivement réservé à la Xbox Series X ou si la Playstation 5 finira elle aussi par bénéficier de ces performances.