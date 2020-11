Dans l’optique de conquérir Mars, des ingénieurs de la NASA ont conçu MOXIE, un générateur d’oxygène. Perseverance, actuellement en direction de Mars, embarque un premier prototype.

Sur Terre, le dioxygène (O2) que nous respirons pour vivre constitue 21% du gaz de notre atmosphère. Sur Mars, ce chiffre s’arrête à 0,13%, soit bien insuffisant pour permettre à un être humain. Le gaz majoritaire dans l’atmosphère martienne, à environ 96%, est le dioxyde de carbone (CO2), que nous rejetons lorsque nous respirons ou que les plantes absorbent pour réaliser leur photosynthèse. De toute évidence, si l’humanité doit gagner la Planète Rouge pour s’y établir, elle doit trouver un moyen de pouvoir y respirer sans danger. L’Agence aérospatiale américaine (NASA) y a déjà réfléchi. Les chercheurs et ingénieurs du Laboratoire de propulsion de l’Institut Caltech ont ainsi fabriqué MOXIE (pour Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment).

À la manière justement d’une plante, MOXIE est un générateur d’oxygène : il produit le précieux gaz, à un rythme de dix grammes par heure, en séparant deux atomes d’oxygène du CO2 natif de l’atmosphère martienne. Il serait aussi capable de produire de l’oxygène liquide, pouvant servir de carburant. Un premier prototype, de 300 watts et de la taille d’une batterie de voiture, a été installée sur le rover Perseverance pour être testé sur Mars, à l’arrivée de ce dernier en février 2021. Si la technologie fonctionne convenablement, les premiers explorateurs envoyés vers Mars pourraient se servir d’une réplique 100 fois plus grande pour produire de l’oxygène respirable et du carburant oxygéné en quantité suffisante. Ce carburant pourrait aussi permettre aux astronautes de repartir de notre planète voisine, à l’aide de 30 à 45 tonnes d’oxygène liquide. Le MOXIE prototypique aurait, pour l’instant, pour seule tâche de produire efficacement du dioxygène, d’analyser sa pureté et sa quantité avant de le relâcher dans l’air martien ambiant.