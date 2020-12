[Concours] On vous fait gagner les Vivo Y70 et Y20S

En partenariat avec Vivo nous vous faisons gagner aujourd’hui deux smartphones de la marque fraîchement arrivée en France : les Vivo Y70 et Y20S.

Célèbre en Chine, Vivo a récemment posé ses valises en France et la marque fait déjà de beaux cadeaux. En partenariat avec elle, nous vous faisons gagner deux de ses smartphones : le Vivo Y70 et le Vivo Y20s. Pour participer, direction Instagram. Il faudra ensuite :

1️⃣ Répondre à la question suivante : de quel grand événement sportif Vivo est-il partenaire en 2021 ?

2️⃣ Likez le post et follow @vivomobile_fr !

3️⃣ Croisez les doigts 🤞

Les participations seront prises en compte jusqu’au 2 décembre à 23 h 59, le tirage au sort aura lieu de lendemain. Les deux gagnants seront contactés directement via Instagram.

Les Vivo Y70 et Y20S

Le Y70 est le smartphone de milieu de gamme de la marque. Il s’articule autour d’un écran AMOLED de 6,44 pouces Full HD+ (2400 x 1080 pixels), avec un capteur d’empreinte intégré directement sous l’écran. Vous y trouverez aussi un processeur Snapdragon 665 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La photo n’est pas en reste sur ce smartphone, puisqu’on trouve un triple capteur au dos, avec un principal de 48 mégapixels. Enfin, le téléphone est compatible avec la charge rapide 33 W, ce qui vous permet notamment de récupérer 60 % de batterie en une demi-heure. Il est habituellement vendu 279 euros.

Le Y20S est une déclinaison moins onéreuse qui offre cette fois un écran LCD IPS de 6,5 pouces, un processeur Qualcomm Snapdragon 430 avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Là encore, la photo est assurée via un module triple capteur, le principal se compose en revanche de 13 Mpx. La partie batterie n’a pas été négligée par Vivo : 5000 mAh pour tenir une journée sans problème, et la charge rapide 18W pour redonner le sourire aux accumulateurs plus vite. Il est commercialisé habituellement à 189 euros.

S’ils vous font envie, participez rapidement à notre jeu-concours.