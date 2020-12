L’accès à 25 chaînes de TV, 19 stations de radio et une partie du réseau mobile a été compromis après cet incendie dans les Bouches-du-Rhône.

Quand une chaîne vous manque, tout est dépeuplé. Dans le sud-est de la France, environ 3,5 millions de personnes ont été privées de télévision et de radio, depuis hier soir. Cet incident est dû à un incendie, déclaré dans la nuit du lundi 30 novembre au mardi 1er décembre 2020, au niveau du local technique d’un émetteur TDF. Gérée par TéléDiffusion de France (ou TDF), cette antenne constitue la deuxième plus important de l’Hexagone en la matière. Elle est installée à plus de 700 mètres d’altitude, au sommet du massif de l’Étoile près de Marseille. Elle couvre 2,6 millions d’habitations directement et effectue le relais vers d’autres antennes plus éloignées pour approximativement un million supplémentaire.

Selon les premières informations recueillies par la gendarmerie et des médias comme BFM TV, l’incendie serait de nature criminelle : des caméras de vidéosurveillance auraient filmé l’entrée de personnes non identifiées à l’intérieur du local avant d’y mettre le feu. Une enquête de la gendarmerie est en cours. « Nous sommes sur le pied de guerre depuis cette nuit pour trouver une solution provisoire dès que l’on pourra évaluer les dégâts », a indiqué une porte-parole de TDF à l’AFP. Cette mise en déroute de l’émission de cette antenne TDF empêche encore actuellement la diffusion dans la région de 25 chaînes de télévision de la TNT. Seules des chaînes du groupe TF1 – TMC, TFX et TF1 elle-même – ainsi que NRJ 12 et LCP-Public Sénat seraient encore accessibles. De plus, 19 stations de radios FM auraient été touchées. L’émetteur TDF abrite aussi des antennes d’opérateurs téléphoniques de Bouygues Télécom, Free et SFR. Ainsi, certains de leurs clients auraient aussi été affectés par l’incident.