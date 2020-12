Le Raspberry Pi 4 se dote d’un ventilateur pour 5$ !

Le Raspberry Pi 4 est la machine la plus puissante jamais conçue par la fondation, et forcément, elle atteint parfois les limites de son refroidissement passif. Pour cela, la fondation dévoile la case fan, un petit ventilateur qui vient se poser sur le mini-ordinateur pour éviter les surchauffes.

Vous cherchiez un moyen pour refroidir efficacement votre Raspberry Pi 4 ? Ne cherchez plus ! La fondation vient en effet d’annoncer le lancement du tout premier ventilateur pour sa machine ! Ce nouveau produit, sobrement baptisé case fan, vient se placer sur la machine et vous permettra d’éviter les baisses de régime lorsque le Raspberry Pi 4 fonctionne à haute température. Il ne nécessite pas de démonter la machine et vient simplement se poser sur le Raspberry Pi 4. Le ventilateur aspire l’air directement depuis les connecteurs USB et Ethernet, pour ensuite le faire passer par le processeur afin de le refroidir, et enfin, évacuer l’air chaud par le port pour carte SD.

Traditionnellement, les Raspberry Pi sont des machines fanless – sans ventilateurs – et sont refroidies passivement, comme peut l’être un smartphone ou une tablette. Ces machines sont par ailleurs optimisées afin d’éviter de chauffer outre-mesure tout en évitant les baisses de performances. Néanmoins, cela fait des années que la fondation augmente considérablement les performances de ses Raspberry Pi, et la chauffe devient, forcément, de plus en plus présente. C’est notamment le cas de la V4 du Raspberry Pi, qui peut être largement boostée au moyen d’options de mémoire et de processeur. Résultat : la machine atteint les limites physiques du refroidissement passif et peut, dans certains cas, se montrer sensible à la surchauffe. Cette case fan s’adresse donc à ceux qui souhaitent tirer le meilleur de leur Raspberry Pi 4, sans jamais essuyer la moindre chute de performances. Bien sûr, l’accessoire n’est absolument pas obligatoire pour profiter convenablement de sa machine. La case fan a été annoncé au prix de 5 dollars, et on peut la trouver dans nos contrées aux alentours des 5,30 euros.