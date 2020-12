Fortnite Nexus War commence ce soir : comment se préparer ?

Habitué aux rendez-vous épiques avec ses joueurs, le « battle royale » Fornite inaugurera ce soir à partir de 22 heures (heure française), le lancement de son nouvel évènement du Nexus War : Fight Galacticus, qui promet d’apporter une conclusion explosive à cette quatrième saison compétitive initiée en 2018. Évidemment, les super-héros issus de l’écurie Marvel seront encore à l’honneur durant cet événement, puisque les joueurs devront cette fois affronter Galacticus, le terrible Dévoreur de mondes. Ce combat ultime sera ouvert à tous, mais nécessitera une certaine dose de préparation en amont.

Ainsi, Epic Games recommande à ses joueurs dans un récent post publié sur le blog officiel du studio de développement de s’assurer au préalable d’avoir bien téléchargé la dernière mise à jour du jeu (14.60). Il est également conseillé de se connecter aux serveurs du jeu au moins une heure avant le début des hostilités, afin de s’assurer une place au sein de l’event. Pour les joueurs qui souhaiteraient profiter d’une expérience multijoueur améliorée, il sera désormais possible de lancer un chat vidéo in-game directement via l’application Houseparty, compatible depuis peu avec Fortnite.

Early look at Galactus’ character (currently TBD, might only be for the event!) pic.twitter.com/leXPcuQy4Z

