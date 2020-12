Disney+, Genshin Impact : Google dévoile les meilleurs apps de 2020

La firme de Mountain View a dévoilé le palmarès des meilleures applications mobiles présentes sur sa plateforme Play Store, tous secteurs confondus.

La fin de l’année approche et c’est l’heure pour de nombreuses entreprises de faire le bilan d’une année inédite, marquée par une crise sanitaire à résonance mondiale. Cette fois, c’est au tour du géant Google de présenter ses meilleures applications de 2020. Après un vote des utilisateurs survenu dans le courant du mois de novembre, les résultats viennent de tomber : c’est Disney+ qui remporte le prix du public dans la catégorie meilleure application, tandis que le RPG chinois Genshin Impact rafle la mise sur le terrain du jeu vidéo. De son côté, la firme de Mountain View a également sacré Genshin Impact dans la catégorie Meilleur jeu, mais a préféré récompenser Welcome Originals (du site français d’offres d’emploi, Welcome to the Jungle) dans la catégorie Meilleure application.

Après avoir laissé la parole aux utilisateurs, Google a finalement dévoilé sa sélection maison des meilleures applications et jeux vidéo de l’année. Dans la catégorie Au quotidien, la firme a ainsi sacré Calmaria, Microsoft Office, et l’application de visioconférence sans laquelle nos réunions de télétravail auraient sans doute été bien plus fastidieuses, Zoom. Côté découverte, on note la présence de l’excellente application marchande Redbubble, mais aussi de Tayasui Sketches. Les applications de divertissement Disney+, Dolby On et Reface ont également été récompensées.

Concernant les jeux vidéo, on l’a déjà dit, c’est Genshin Impact qui rafle tous les honneurs. En plus d’obtenir le titre de meilleur jeu, aussi bien pour Google que chez les utilisateurs, le titre chinois remporte aussi celui de meilleur jeu innovant, aux côtés de Fancade, Minimal Dungeons RPG, Ord. ou encore The Garden Between. On note également une jolie sélection du côté des jeux indépendants, avec Cookies must Die, GRIS, Inbento, Sky : Enfants de la lumière et The White Door.

Meilleure Application 2020 : Welcome Originals

Meilleure Application 2020 (choix du public) : Disney+

Meilleures applis du quotidien :

Calmaria

Zoom

Microsoft Office

Meilleures applis de développement personnel :

Vimeo Create

Timecap

Soutien Psy avec mon Sherpa

Meilleures découvertes :

RedBubble

Tayasui Sketches

Welcome Originals

Meilleures app de divertissement :

Disney+

Dolby On

Reface

Meilleure application solidaire : ShareTheMeal

Meilleur jeu : Genshin Impact

Meilleur jeu choix du public : Genshin Impact

Meilleurs jeux compétitifs :

Brawlhalla

Bullet Echo

The Seven Deadly Sins : Grand Cross

Legend of Runeterra

Gwent

Meilleurs jeux indé :

Cookies Must Die

GRIS,

Inbento

Sky : Enfants de la lumière

The White Door

Meilleurs jeux grand public :

Les aventures Disney Frozen : un nouveau match 3

EverMerge

Harry Potter : Énigmes et Sorts

L’Étoile Poly: Histoire de Prince

Bob l’éponge : Cuisine en folie

Meilleurs jeux innovants :