Cyberpunk 2077 dévoile ses différentes dates de sortie PC et console

Après plusieurs reports et un suspens palpable auprès des joueurs, Cyberpunk 2077 devrait enfin être commercialisé d’ici quelques jours. Une bonne nouvelle pour tous les fans de la licence, qui devront pourtant patienter en fonction de leur plateforme de prédilection. En effet, pour les joueurs sur console, le titre de CD Projekt RED sera accessible dès le 10 décembre minuit, heure locale. En revanche, concernant les joueurs PC et Stadia, la sortie de Cyberpunk 2077 se fera de manière internationale, à compter du 10 décembre minuit sur le fuseau horaire GMT. Tandis que certains joueurs, et notamment américains, pourront donc bénéficier du blockbuster vidéoludique en avance, décalage horaire oblige, les Français seront donc contraints d’attendre le 10 décembre à 1h du matin pour lancer le jeu. Ce décalage nous impactera (nous, petits Français) finalement assez peu, mais offrira aux joueurs consoles (PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S) une petite heure d’avance sur les adeptes PC et Stadia.

