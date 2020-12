WW84, Dune, Matrix 4, etc : tous sortiront simultanément au cinéma et sur HBO Max

La Warner a frappé un grand coup. L’une des plus grandes sociétés de production cinématographique a décidé de mettre le streaming, avec sa plateforme HBO Max, et le grand écran sur un même pied d’égalité en 2021.

(Streaming) game over ? Si l’année 2020 a peut-être été la plus rude dans l’histoire du cinéma, du fait des nombreux reports issus de la crise sanitaire du COVID-19, l’année 2021 sera sans doute celle qui la fera définitivement pivoter dans une autre direction. À l’image de la Walt Disney Company avec la sortie de Mulan – finalement montré en salles uniquement en Chine et disponible, dans le reste du monde, seulement à la demande sur sa plateforme Disney+ – Warner Bros. Pictures a, elle aussi, décidé de donner la priorité au streaming. À compter du 25 décembre 2020, chaque nouvelle production cinématographique de la Warner sortira simultanément en salle et sur HBO Max, le même jour.

Même jour, écrans différents

Concrètement, pour commencer, Wonder Woman 1984 sortira à la fois au cinéma et sur la plateforme de streaming le jour de Noël aux États-Unis. En France, le film maintes et maintes fois repoussé se montrera en salle le mercredi 16 décembre. Il restera cependant disponible en streaming, sur HBO Max, pendant seulement un mois afin de le laisser finir sa vie en salle, si le succès lui permet de prolonger son séjour. En outre, cette nouvelle stratégie de distribution concerna tous les films suivants en 2021 :

The Little Things ( date de sortie US : 29 janvier 2021)

Tom & Jerry (5 mars 2021)

The Many Saints of Newark (12 mars 2021)

Reminiscence (16 avril 2021)

Godzilla vs. Kong (21 mai 2021)

The Conjuring : The Devil Made Me Do It (4 juin 2021)

In the Heights (18 juin 2021)

Space Jam : À New Legacy (16 juillet 2021)

The Suicide Squad (6 août 2021)

Dune (1er octobre 2021)

Elvis (5 novembre 2021)

King Richard (19 novembre 2021)

The Matrix 4 (22 décembre 2021)

Sherlock Holmes 3 (22 décembre 2021)

Judas and the Black Messiah (2021)

MACRO (2021)

Malignant (2021)

Mortal Kombat (2021)

Par ailleurs, d’après The Verge, chaque long-métrage sera disponible en 4K Ultra HD et HDR pour leur volet streaming. Cela permettra aux abonnés qui disposent d’un équipement adéquat de reproduire du mieux possible les conditions cinéma. À noter que la Warner n’a pas encore déterminé si elle reconduira cette stratégie inédite les années suivantes. Les sorties de The Batman de Matt Reeves ou encore de The Flash ne sont donc, pour l’instant, pas encore concernées.

Retenir la leçon de Tenet

« Nous vivons une époque sans précédent qui demande des solutions créatives, comme cette nouvelle initiative de la part de la Warner, a déclaré la PDG de Warner Bros. Pictures, Ann Sarnoff. Nous voulons plus que quiconque revoir les films sur grand écran et nous savons que les nouvelles sorties sont la sève des salles de cinéma mais nous devons aussi faire avec la réalité, celle qui dicte que la majorité des salles aux États-Unis opéreront selon une capacité d’accueil limitée en 2021. » Autrement dit, l’objectif de cette nouvelle stratégie est claire : ne pas réitérer l’échec de Tenet.

Si le dernier film de Christopher Nolan a évidemment fait recette, remboursant facilement son budget pharaonique de 200 millions de dollars l’été dernier, il n’aurait pas permis de réaliser les bénéfices escomptés par la Warner – la faute à une pandémie de COVID-19, riche en mesures restrictives particulièrement pour les cinémas du monde entier. Ainsi, pour compenser une distribution affaiblie et donc des bénéfices potentiellement ternies par le contexte sanitaire, la Warner préfère tout miser sur le streaming. Cette décision n’est pas seulement pragmatique, elle est aussi un moyen pour la Warner de rendre HBO Max indispensable aux cinéphiles du monde entier et donc de les inciter à s’y abonner en masse. De plus, impatients de voir aussi bien Godzilla vs. Kong que Dune, The Suicide Squad ou Matrix 4, ils auront chaque mois une raison de rester abonnés tout au long de l’année.

Quid de la France ?

Si les États-Unis peuvent se permettre d’adopter une telle distribution, tant la fenêtre de distribution (entre la sortie exclusive en salle et la disponibilité en VOD physique ou en streaming) est ténue : environ un à trois mois. De son côté, la France tend à respecter une chronologie des médias bien plus contraignante. Pour rappel, il doit se passer 36 mois entre une sortie au cinéma et une diffusion en ligne pour un même film. Cette nouvelle stratégie de la Warner, de sortir simultanément un film au cinéma et sur HBO Max, semble donc impossible dans l’Hexagone.

En septembre dernier, en vue des nouvelles fermetures des salles de spectacle et de cinéma à l’aube du deuxième confinement, le Premier ministre Jean Castex a néanmoins confié « ne plus pouvoir imposer (aux plateformes) les délais de diffusion aujourd’hui prévus. » Une nouvelle procédure de distribution pourrait donc faire surface, en échange d’un plus grand investissement de Netflix et consorts dans des productions françaises. L’initiative de la Warner pourrait peut-être accélérer l’instauration de cette nouvelle politique culturelle.