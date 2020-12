En attendant la série Amazon précédant les événements du « Seigneur des Anneaux », une nouvelle collection d’écrits inédits de J.R.R. Tolkien sera publiée en 2021.

« Tout ce qui est or ne brille pas et tous ceux qui errent ne sont pas perdus. » Plus de 47 ans après sa mort, la plume de J.R.R. Tolkien continue de nous enchanter et son « legendarium« , l’univers qu’il a imaginé, de traverser les générations. Tandis qu’Amazon Prime Vidéo prépare l’arrivée en grande pompe de sa série Le Seigneur des Anneaux (se déroulant, cependant, 3000 ans avant les événements de la trilogie culte), HarperCollins, l’éditeur britannique historique de l’auteur, s’apprête à publier un nouveau livre totalement inédit concernant la Terre du Milieu. Intitulé « The Nature of Middle-Earth« , il serait constitué d’essais écrits par le célèbre philologue encore jamais publiés, rapporte The Guardian. Suite à la mort du fils de J.R.R. Tolkien, Christopher Tolkien, en janvier dernier, cet ouvrage a été écrit sous la direction (mandatée, bien sûr, par la Fondation Tolkien) de Carl F. Hostetter. Ancien ingénieur de la NASA, ce dernier est le directeur de la Elvish Linguistic Fellowship, une société savante consacrée à l’étude des langues fictives de la Terre du Milieu.

The Nature of Middle-Earth abordera divers sujets à la marge de la grande histoire cosmogonique dépeinte dans le Silmarillion, par exemple, dans le seul but d’enrichir davantage son lore. Parmi les premiers sujets confirmés, les amateurs du « legendarium » devront enfin en savoir plus sur l’immortalité des Elfes et leur réincarnation sur les terres immortelles d’Aman (à l’ouest de la Terre du Milieu). En outre, ce nouvel ouvrage s’attèlera aussi à la géographie précise du royaume humain du Gondor ainsi qu’à la pilosité faciale des divers habitants de la Terre du Milieu (traduction : les nains n’ont pas le monopole de la barbe !). Il devrait aussi s’arrêter plus en détail sur la nature des Valar, les esprits divins à l’origine d’Arda (le monde dans lequel existe la Terre du Milieu), et la faune et la flore de Numenor, l’Atlantide dans laquelle la série Amazon devrait se dérouler.

