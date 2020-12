PS5 : déjà un modèle Pro avec deux cartes graphiques en préparation ?

Alors que Sony n’arrive pas à fournir suffisamment de PS5 pour contenter tout le monde, la firme prépare déjà une version « Pro » de sa dernière console.

C’était un événement qui n’était pas arrivé depuis sept ans. Les consoles Next-Gen sont là et elles battent déjà des records de vente, si bien qu’il devient bien difficile, à l’heure où nous écrivons ces lignes, de se procurer une PlayStation 5 ou une Xbox Series X. Pourtant, malgré l’attrait considérable des joueurs vis-à-vis de la console de Sony au détriment de celle de Microsoft, pourtant plus puissante sur le papier, la firme nippone ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et se préparerait déjà à rattraper son concurrent côté puissance avec une éventuelle PS5 Pro. Tout du moins, c’est ce qui semble être décrit dans un brevet déposé par Sony auprès de l’US Patent Office.

Comme on peut le voir dans ce brevet, la firme envisagerait de muscler sa console à l’avenir en allant jusqu’à doubler ses performances. Ce brevet décrit un « design de CPU/GPU évolutif pour console de jeu destiné à des consoles de salon et au cloud gaming. » Plus concrètement, le constructeur japonais décrit l’utilisation simultanée de multiples CPU et GPU dans un même appareil. On pourrait ainsi imaginer que la console utiliserait l’un de ses GPU pour effectuer les rendus des jeux en direct tandis qu’un autre permettrait de compléter les graphismes, ou encore puiser sur des serveurs distants afin d’améliorer le résultat global.

Bien sûr, il ne s’agit là que d’un brevet, et absolument pas une preuve que Sony va prochainement lancer un modèle « Pro » de la PS5, d’autant que le constructeur peine déjà à renflouer ses stocks de consoles. Si PlayStation 5 Pro il y a, ce ne sera pas avant au moins quelques années, même si son existence est parfaitement plausible. Après avoir lancé sa PS4 en 2013, Sony avait dégainé ses PS4 Slim et PS4 Pro trois ans plus tard, en 2016. On peut donc envisager une stratégie similaire pour cette génération de console.