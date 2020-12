Le Seigneur des Anneaux : Amazon précise le casting de sa série

Vingt acteurs provenant de cinq pays différents rejoignent le casting de la série Le Seigneur des Anneaux d’Amazon, actuellement en cours de tournage en Nouvelle-Zélande.

Les fans d’heroic fantasy et du monument signé Tolkien vont encore devoir attendre un peu avant de découvrir l’immense projet de série d’Amazon Studios. Initialement prévue au cours de l’année 2021, le projet pourrait en effet subir du retard en raison de la crise sanitaire. Fort heureusement, la série est toujours sur la bonne voie et Amazon dévoile aujourd’hui de nombreux noms présents au casting. Parmi ces vingt actrices et acteurs, on retrouvera Cynthia Addai-Robinson (STARZ, The Accountant), Maxim Baldry (Years and Years), Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle (The Terror d’AMC), Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum (You, Me & The Apocalypse), Simon Merrells (Knightfall), Geoff Morrell (Changi, Marking Time, Fallen Angels), Peter Mullan (My Name is Joe, Tyrannosaur), Lloyd Owen, Augustus Prew (Into The Dark : Midnight Kiss, Sell By), Peter Tait (Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi), Alex Tarrant (When We Go To War), Leon Wadham (Go Girls), Benjamin Walker et Sara Zwangobani (Disgrace, Merchant of Fairness).

Dans le communiqué d’Amazon, les producteurs exécutifs et showrunners J.D. Payne et Patrick McKay précisent : “Le monde que J.R.R Tolkien a créé est épique, riche et rempli d’émotions. Ces acteurs aux talents incroyables, provenant du monde entier, représentent le point culminant d’une recherche de plusieurs années pour trouver des artistes brillants et uniques afin de donner vie à cet univers. Le cast de la série d’Amazon Le Seigneur des Anneaux est plus qu’un ensemble de talent, c’est une famille. Nous sommes heureux d’accueillir chacun d’entre eux dans la Terre du Milieu.” Amazon Studios en profite pour indiquer que le tournage de la série est actuellement en cours en Nouvelle-Zélande.

Tous ces noms viennent s’ajouter à ceux qui étaient dévoilés en janvier dernier : Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers et Daniel Weyman. Pour l’heure, nous ne savons pas quels personnages vont être incarnés par ces acteurs, à l’exception de Robert Aramayo dans le rôle de Beldor, Morfydd Clark dans celui de Galadriel, Markella Kavenagh dans la peau de Tyra, et enfin Joseph Mawle dans celle d’Oren.

Pour rappel, la série Le Seigneur des Anneaux d’Amazon nous plongera dans une époque reculée de l’univers de la saga, appelée Second Âge de la Terre du Milieu, et située près de 3 000 ans avant les événements des romans et de la trilogie de Peter Jackson.