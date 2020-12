Le présent ne suffit pas. Pour anticiper, il faut savoir imaginer le futur le plus concrètement possible. Dans cette optique, le ministère français des Armées vient de créer la Red Team : une unité d’auteurs de science-fiction qui a pour mission de prévoir les conflits futurs.

Pour prédire le futur, l’unité Précrime de Minority Report avait trois précogs et, désormais, l’armée française a la Red Team. Cette nouvelle branche de l’Agence de l’innovation de défense du ministère des Armées ne comprend aucun soldat, seulement dix auteurs et scénaristes de science-fiction. Leur mission ? Aider les chefs militaires à mieux entrevoir, percevoir et peut-être prévoir les conflits géopolitiques futurs qui pourraient menacer la France. Sur le nouveau site officiel de la Red Team, le ministère des Armées explique qu’elle aura ainsi pour but « d’anticiper les aspects technologiques, économiques, sociétaux et environnementaux de l’avenir qui pourraient engendrer des potentiels de conflictualités à horizon 2030 (voire) 2060. (Ses) travaux pour partie classifiés auront pour objectif de nourrir les réflexions stratégiques, opérationnelles, technologiques et organisationnelles des armées, mais également d’acteurs extérieurs au ministère. » Cela étant dit, Le Point révèle que les premières réflexions, correspondant à la « saison zéro » (pré-lancement définitif) du projet, seront bientôt exceptionnellement partagées publiquement par la Red Team. Il comporterait des scénarios prédictifs concernant la possibilité d’un ascenseur spatial ou encore d’une nation pirate.

Les 10 plumes du futur

La ministre Florence Parly a dévoilé l’existence de la Red Team aujourd’hui, lors du forum digital « Innovation Défense. » Cédric Denis-Remis, vice-président de l’université Paris-Science-Lettres (qui regroupe l’ENS, la Fémis ou encore Mines Paris Tech), est chargé de coordonner les dix membres inauguraux de l’équipe de recherche. Parmi eux, on retrouve les romanciers Laurent Genefort (le cycle Omale et la trilogie Spire), Romain Lucazeau (le diptyque Latium), DOA (auteur du cycle des Clandestins, davantage du genre du polar), Xavier Mauméjean (Car je suis légion, La Vénus anatomique) et de deux autres auteurs anonymes signant sous les pseudonymes Hermès et Capitaine Numericus. La Red Team compte aussi le bédéiste Xavier Dorison (à l’origine de la série western Undertaker et du génial Le Château des animaux) et la sociologue du CNRS, Virginie Tournay, spécialiste dans les prises de décision scientifique ou technologique. Enfin, pour mettre en images les concepts futurs imaginés par l’équipe, la Red Team peut s’appuyer sur le talent de François Schuiten (auteur des Cités obscures) et de Jeanne Bergeron.

