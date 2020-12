Apple Watch : ce bracelet comble un manque majeur de la montre !

L’Apple Watch a beau être l’une des montres connectées les plus complètes du marché, elle ne dispose toujours pas d’une caméra. Le bracelet Wristcam comble ce manque et en ajoute deux !

Au gré des générations, Apple a su peaufiner sa montre connectée et l’a doté de nombreuses fonctions utiles jusqu’à lui intégrer un ECG aujourd’hui reconnu comme un véritable dispositif médical et même un capteur pour mesurer le taux d’oxygénation du sang. L’Apple Watch ne dispose cependant toujours pas de la possibilité de prendre des photos directement depuis sa montre, comme le permettent de nombreuses smartwatches concurrentes. Pourtant, la fonction pourrait se révéler utile dans les situations où l’on doit prendre rapidement un cliché. Pour combler ce manque, il existe heureusement des accessoires, dont ce bracelet Wristcam pour Apple Watch.

Si quelques concepts de bracelet-caméra pour Apple Watch ont pu émerger ces dernières années, aucun n’était réellement viable puisqu’ils tiraient souvent parti du minuscule connecteur situé à l’intérieur du renfoncement pour bracelet de la montre, lequel n’est officiellement accessible que par les réparateurs agréés d’Apple. Pourtant, le Wristcam a bel et bien été certifié par Apple, ce qui en fait un parfait complément à l’Apple Watch, pour ceux qui en auraient l’utilité. En plus, ce Wristcam n’ajoute pas qu’une caméra à votre montre connectée, mais deux : un capteur frontal de 2 MP pour les selfies, et un autre capteur arrière de 8 MP. Ce dernier est même capable de capturer des images en 4K.

L’idée est excellente sur le papier, mais elle pourrait refréner quelques intéressés en pratique. Non seulement le bracelet est vendu 299$ – soit presque l’équivalent d’une Apple Watch SE, vendue 299€ par chez nous – mais le Wristcam semble également particulièrement encombrant. Si cela vous intéresse tout de même, vous pouvez toujours retrouver tous les détails et le réserver sur le site du constructeur.