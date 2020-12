ONLYOFFICE : la suite bureautique libre, européenne et sécurisée

Que vous soyez un particulier, un professionnel ou une entreprise, ONLYOFFICE est la suite bureautique 100 % européenne, 100 % sécurisée, qui répondra à tous vos besoins.

Deux suites bureautiques dominent tellement le marché qu’on en oublierait presque qu’il existe des alternatives. ONLYOFFICE en est pourtant une loin d’être négligeable. Elle est non seulement libre, mais aussi conçue à 100 % dans l’Union européenne et totalement sécurisée. Elle fonctionnera aussi bien pour votre usage personnel qu’à des fins professionnelles.

ONLYOFFICE Docs est une suite bureautique en ligne (dans le Cloud ou auto-hébergée) qui se compose de trois logiciels indispensables, sans superflu :

Traitement de texte

Tableur

Outils de présentation

Tous ces logiciels sont accessibles depuis n’importe quels appareils connectés à internet puisqu’ils sont dans le Cloud. Vous trouverez également des applications pour smartphone et les éditeurs de bureau open-source pour Windows, Linux et MacOS. Afin de garantir une expérience fluide et un affichage fidèle, ONLYOFFICE utilise l’élément Canvas HTML 5.

Compatibilité assurée, interface familière

ONLYOFFICE est bien conscient qu’il doit composer avec un leader et pour assurer la compatibilité avec la suite Office de Microsoft, il utilise par défaut le format OOXML hautement compatible avec la suite bureautique.

Si vous venez justement de l’univers Microsoft vous ne serez d’ailleurs pas déboussolé puisque l’interface restera familière, basée sur des onglets, mais optimisée pour être rendue plus simple et accessible.

Collaborer avec qui vous voulez, en toute sécurité

ONLYOFFICE est également un outil de travail collaboratif et offre tout loisir au propriétaire du document d’ajuster finement les droits de lecture ou de modification des documents : contrôle total ou lecture seule, mais aussi donner seulement la possibilité de remplir les formulaires ou encore commentaires uniquement.

Comme sur tout bon logiciel collaboratif vous pourrez suivre finalement les modifications effectuées sur les documents, les valider ou les annuler. Vous pourrez également comparer les documents dans leurs ensembles et un chat est intégré directement pour faciliter la discussion.

Il faut enfin savoir que les collaborations se font dans des salles privées, les espaces de travail sont sécurisés. Tout est chiffré via un algorithme AES 256 bits, ce qui correspond aux standards de sécurité parmi les plus élevés sur le marché actuellement.

Comment utiliser ONLYOFFICE Docs : trois options principales

ONLYOFFICE Docs s’intègre facilement avec les plateformes de partage, stockage et productivité. Avant tout, vous pouvez utiliser la suite au sein de votre environnement collaboratif ONLYOFFICE Workspace. Cette solution qui est conçue pour la gestion des documents et des projets, de l’agenda, de la relation clients, des mails et les outils de communication interne, inclut les éditeurs en ligne du même concepteur par défaut.

En outre, vous êtes capables d‘intégrer ONLYOFFICE Docs avec une plateforme professionnelle de votre choix telle que Netxcloud, ownCloud, Alfresco, Confluence, HumHub, Liferay, SharePoint, Plone, Nuxeo via les applications d’intégration qui sont disponibles sur les places de marché officielles ou sur GitHub. Les développeurs des services web ont à leur disposition les API de ONLYOFFICE pour étendre les fonctionnalités de leurs applications avec des outils d’édition et de coédition.

Quelles sont les offres d’ONLYOFFICE ?

ONLYOFFICE se décompose en trois versions :

Il en existe d’abord une tout simplement gratuite qui s’adresse aux usages personnels pour des besoins courants ou pour les étudiants. C’est évidemment la solution de choix pour qui cherche simplement une suite bureautique sans autre forme de procès.

Pour les besoins plus professionnels, vous avez ensuite ONLYOFFICE Docs Entreprise Édition et ONLYOFFICE Developper Édition. La première se divise elle-même en 3 parties :

Home server : Vous avez tous les logiciels, une licence à vie et un an de mise à jour et 10 connexions simultanées pour un usage non commercial. Cela vous coûtera 139 euros, c’est un paiement unique et non un abonnement.

: Vous avez tous les logiciels, une licence à vie et un an de mise à jour et 10 connexions simultanées pour un usage non commercial. Cela vous coûtera 139 euros, c’est un paiement unique et non un abonnement. Single Server : vous passez à 50 connexions simultanées et gagnez 1 an de maintenance en plus de tout ce qui est déjà compris dans l’offre « Home ». Comptez cette fois un paiement unique de 1020 euros. Pouvez également monter jusqu’à 200 connexions simultanées, le prix s’ajustera en conséquence. Cette licence autorise un usage commercial.

: vous passez à 50 connexions simultanées et gagnez 1 an de maintenance en plus de tout ce qui est déjà compris dans l’offre « Home ». Comptez cette fois un paiement unique de 1020 euros. Pouvez également monter jusqu’à 200 connexions simultanées, le prix s’ajustera en conséquence. Cette licence autorise un usage commercial. Cluster : est une offre permettant le clustering comme son nom l’indique, il faudra demander un devis et ONLYOFFICE vous fera la proposition qui convient le mieux à vos besoins.

La Developper Edition s’adresse quant à elle logiquement aux développeurs. Vous trouverez également trois options en fonction de vos besoins : développement, production, ou cluster, le tout avec l’accès à ONLYOFFICE document Builder. Notez que l’édition développeurs donne droit à l’utilisation en marque blanche.

Cet article est sponsorisé par ONLYOFFICE. Il a été réalisé par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.