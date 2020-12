Razer Hammerhead Pro : des écouteurs true wireless THX pour gamer

La marque gaming dévoile une nouvelle paire d’écouteurs true wireless avec réduction de bruit active, et un « Game Mode » pour une latence réduite en jeu.

En 2016, Razer rachetait THX, la célèbre société spécialisée dans l’audio fondée par George Lucas, papa de Star Wars. Forte de cette acquisition, la marque gaming a étendu largement sa gamme audio avec des casques gamer ou encore des écouteurs. La firme dévoile aujourd’hui une nouvelle version « Pro » de ses Hammerhead True Wireless, sobrement baptisée Razer Hammerhead True Wireless Pro. Avec ses nouveaux écouteurs, Razer entend bien évidemment s’attaquer aux AirPods Pro d’Apple et leur réduction de bruit active. Mieux encore, puisque la firme se positionne sur un usage axé gaming avec une latence fortement réduite.

Les Hammerhead True Wireless Pro de Razer sont des écouteurs intra-auriculaires disposant à la fois de l’isolation passive propre à ce format, mais aussi d’un système de réduction active reposant sur pas moins de quatre microphones. Côté spatialisation et qualité sonore, on profitera de l’expertise de TXH pour un son haute-fidélité. Les écouteurs proposent un « Gaming Mode » qui abaisse la latence à seulement 60 ms pour profiter de vos jeux comme si vous étiez branché en filaire, ce qui permettrait aux utilisateurs d’obtenir un temps de réaction 50% plus rapide en fournissant un son et une vidéo plus synchronisés, précise Razer. Ce mode est par ailleurs accessible via une application dédiée, disponible aussi bien sur le Play Store de Google que l’App Store d’Apple. Enfin, on profitera d’une autonomie plutôt classique sur ce type de produit : le boîtier offre au total 20 heures, et chaque écouteur pourra tenir 4 heures.

« Les utilisateurs profiteront d’un ajustement incroyable, d’une qualité audio supérieure et d’un son à faible latence pour les films, la musique, les jeux, ainsi que les appels vocaux et vidéos – le tout dans un minuscule emballage qui tient dans la poche » explique John Moore, Head of Sales & Marketing chez Razer pour qualifier ce nouveau produit. Les Razer Hammerhead True Wireless Pro sont disponibles dès aujourd’hui sur la boutique officielle du constructeur, et au cours du mois de décembre chez les revendeurs agréés. Ils sont vendus 209,99€, avec un boîtier de protection en sus pour 34,99€.