OPPO Reno4 Pro et OPPO Reno4, beaux, puissants, endurants et qui se chargent plus vite que l’éclair !

Un smartphone avec une grosse autonomie c’est bien. Que ce dernier se recharge à la vitesse de l’éclair c’est encore mieux non ? Les OPPO Reno4 Pro et OPPO Reno4 sont de cette espèce endurante, rapide à reprendre des forces et tout aussi performante que séduisante.

Cet été, OPPO a fait trembler la planète smartphone en levant le voile sur sa nouvelle technologie OPPO Flash Charge, une démonstration impressionnante de sa future technologie de charge ultra rapide à 125 W. Le terminal retrouvera grâce à elle 100 % de batterie en 15 min ! Avec cette nouvelle corde à son arc, OPPO confirme sa maîtrise unique de ces techniques de pointe. En effet, si votre téléphone est puissant, rapide et doté d’un sublime écran, à quoi cela sert-il, si son autonomie est rachitique et vous oblige à vivre un fil à la patte ?

OPPO : pionnier de la charge rapide

En attendant l’OPPO Flash Charge, le constructeur déploie depuis des années et avec succès sa charge rapide Vooc à presque tous ses smartphones, comme le Reno4 Pro et le Reno4. Mais que signifie exactement la charge rapide ? La plupart des mobiles utilisent un chargeur 5 W. Or, la charge complète d’une grosse batterie de 4 000 mAh, le minimum pour une autonomie d’une bonne journée, prendra alors facilement 3 heures. En augmentant la tension et/ou l’intensité, il devient possible d’accélérer la chose.

Les chargeurs rapides affichent en moyenne une puissance de 25 W, mais des modèles plus puissants et donc rapides existent. Comme chez OPPO, le seul constructeur qui propose des produits avec une technologie de charge à 65 W, le SuperVooc 2.0. Grâce à elle, les Reno4 Pro et Reno4 se rechargent intégralement en 36 minutes. Le constructeur propose des déclinaisons comme le Vooc 4.0 qui recharge un smartphone en 73 minutes et il existe même une déclinaison Vooc sans fil à 30 W là où la plupart des chargeurs sans fil se contentent de 10W.

Recharger rapidement un smartphone n’est pas qu’une question de puissance. Augmenter la tension et l’intensité entrante demande pour commencer des batteries spécifiques. Si vous branchez un chargeur rapide sur un produit qui n’est pas pensé pour, vous avez de fortes chances de la faire surchauffer ou, pire, qu’elle se mette à brûler. Dans les plus hauts niveaux de puissance, comme avec le SuperVooc 2.0 et le prochain Flash Charge, le chargeur intègre de nombreux capteurs. Le rôle est d’assurer une charge sans risques pour vous et votre smartphone. Notez qu’OPPO est le seul constructeur à privilégier l’intensité à la tension, ce qui limite fortement le phénomène de chauffe associé généralement à la charge rapide.

Comme vous l’aurez compris, cette technologie qui nous simplifie la vie, demande une haute maîtrise des technologies sensibles. D’ailleurs OPPO utilise des standards de sécurité pour sa charge équivalents à ceux utilisés dans l’industrie aérospatiale. OPPO est sans conteste le leader dans le domaine et nous en fait profiter chaque jour avec ses smartphones. Nous mettons l’accent sur les deux derniers Reno4 Pro et Reno4 qui embarquent chacun le SuperVooc 2.0. Accrochez-vous, ils passent de 0 à 27 % en 5 minutes, de 0 à 60 % en 15 minutes et 100 % en 36 minutes !

OPPO Reno4, séduisant et performant

Séduisant au possible avec ses lignes fines et délicatement travaillées, l’OPPO Reno4 est l’un des plus beaux smartphones du moment. Il tient bien en main et offre des boutons très bien positionnés. Il embarque également un écran AMOLED de 6,4 pouces, un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, un GPU Adreno 620, 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

Une configuration solide qui offre des prestations de très haut niveau, même avec les derniers jeux vidéo en 3D. Côté photo, la fiche technique est encore une fois solide avec un capteur principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un capteur de 2 MP dédié au monochrome, de quoi laisser s’exprimer entièrement votre créativité. Enfin, la charge rapide SuperVooc 2.0 est bien là. Ainsi si la batterie de 4 020 mAh du Reno 4, permettant de tenir une bonne journée, tire la langue, le chargeur SuperVooc 2.0 à 65 W la recharge en 35 minutes environ.

OPPO RENO4 Pro, encore plus de talent et toujours le SuperVooc 2.0

L’OPPO Reno4 Pro est la version encore plus haut de gamme du Reno4. Nous retrouvons donc les mêmes qualités et une tendance à vouloir en faire toujours plus que son confrère. Cela commence par son design tout en finesse avec une épaisseur de 7,6 mm et un poids plume de 172 grammes. OPPO ne s’arrête pas là avec en plus un écran AMOLED incurvé de 6,5 pouces à 90 Hz. Pour ne rien gâcher, ce dernier est même compatible HDR10+. Pour ce qui est de la fiche technique, nous retrouvons le très efficient Snapdragon 765G et l’Adreno 620.

L’OPPO Reno4 Pro se différencie aussi par la mémoire vive avec ici 12 Go pour un usage et un multitâche toujours plus fluide. Enfin, ses 256 Go de stockage laissent de quoi voir venir. Niveau photographie, vous aurez à votre disposition : un capteur de 48 MP grand-angle, un second de 12 MP en ultra grand-angle et enfin un téléobjectif de 13 MP. Un capteur frontal de 32 Mpx finalise le tout. Si vous partez au long court, sachez que ce Reno4 Pro tient facilement une journée avec sa batterie de 4020 mAh et se recharge de 0 à 100 % en 33 minutes !

L’OPPO Reno4 s’affiche à 549 euros et l’OPPO Reno4 Pro est à 799 euros. Pour vous les procurer au meilleur prix, rendez-vous sur les sites de Boulanger, Darty, la Fnac, SFR et Orange.

