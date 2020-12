Google congédie sa spécialiste de l’IA éthique

Coup de tonnerre dans la Silicon Valley. Timnit Gebru, responsable de l’équipe « Ethical Artifical Intelligence » chez Google viendrait en effet d’être congédié par la firme. La chercheuse de 37 ans est arrivée chez Google en 2018, et est particulièrement réputée sur le secteur, notamment pour ses recherches dans le domaine de la reconnaissance faciale et son engagement en faveur de la diversité dans la Silicon Valley. Elle indique avoir été congédiée suite à un désaccord concernant un de ses documents de recherche. Elle aurait donné à l’entreprise des conditions à remplir pour régler ce désaccord sans quoi -précisait-elle- elle pourrait démissionner de son poste. Comme elle l’indique sur Twitter, à la suite de ce mail, elle aurait simplement reçu un réponse expéditive et vu ses accès à ses comptes d’entreprise coupés. Voilà le mail qu’elle aurait reçu : « Merci d’avoir clarifié vos conditions. Nous ne pouvons accepter la #1 et la #2 comme vous le demandez. Nous respectons votre décision de quitter Google en conséquence, et acceptons votre démission. »

I would post my email here but my corp account has been cutoff. I feel bad for my teammates but for me its better to know the beast than to pretend. @negar_rz didn't even have any idea things had escalated this quickly.

— Timnit Gebru (@timnitGebru) December 3, 2020