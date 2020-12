Libérez votre créativité avec les accessoires de JOBY

Se lancer sur YouTube, TikTok, Instagram ou même Snapchat n’est pas une mince affaire. Avant même de créer vos premiers contenus, il va falloir vous équiper. Cela tombe bien : la marque JOBY dispose de plusieurs équipements spécialement pensés pour la nouvelle génération de créateurs de contenus.

JOBY est une marque réputée dans le monde des équipements photo et vidéo. La firme, qui est déjà à l’origine du célèbre GorillaPod, dispose également de plusieurs gammes d’appareils pour améliorer grandement vos créations.

Parmi ces équipements, on retrouve notamment l’essentiel pour améliorer vos prises de son grâce à la gamme de micros Wavo. Une sélection des meilleurs micros désignés par JOBY pour les créateurs de contenus avec smartphone.

Sur le site du fabricant, vous retrouverez également tout le nécessaire pour équiper votre smartphone et caméras en lumières LED. Ne laissez plus un endroit sombre ou mal éclairé stopper votre créativité avec la gamme de lumières Beamo.

Améliorer votre qualité audio avec les micros Wavo et Wavo Mobile

La gamme de micros Wavo est spécialement pensée pour les créateurs de contenus mobiles. Très petits et faciles à embarquer, les micros Wavo disposent d’une grande qualité audio. Ils sont aussi bien compatibles avec un smartphone qu’une véritable caméra ou GoPro.

Extrêmement léger avec leur poids respectif de 40 g et 70 g, les micros Wavo et Wavo Mobile tiennent parfaitement dans une poche ou un rangement dédié à vos appareils photos et vidéos.

La technologie Rycote Lyre® incluse vous garantit une grande absorption des chocs liés à vos mouvements, aussi agités soient-ils. Le Wavo Mobile inclut également une bonnette de protection antibruit. Cette dernière, une fois fixée, réduit les bruits indésirables tels que les brises du vent ou même votre souffle, tout simplement.

Illuminez vos contenus avec les lumières Beamo et Beamo Mini

Difficile de produire un contenu de qualité lorsque l’on souhaite filmer un lieu mal éclairé. C’est pourquoi de nombreux vidéastes et vloggers s’équipent en accessoires pour illuminer une scène.

La gamme Beamo de JOBY est intégralement dédiée à l’éclairage de vos contenus. Les torches LED Beamo et Beamo Mini vous garantissent une lumière de qualité professionnelle pour vos contenus photos ou vidéos.

Compactes, légères, et faciles à transporter, les lampes Beamo sont très simples d’utilisation et peuvent même vous accompagner sous l’eau jusqu’à 30 mètres de profondeur. Elles vous permettent de disposer d’une source de lumière pouvant aller jusqu’à une puissance maximale de 1000 lumens pour le Beamo Mini et 1500 lumens pour le Beamo. La lumière produite par la gamme Beamo vous garantit cependant des scènes et teintes de peau naturelles, comme s’il s’agissait de la lumière du soleil.

Les lampes Beamo peuvent facilement être utilisées avec un GorillaPod ou un autre trépied de votre choix. La Beamo Mini, rechargeable sans fil, dispose même d’une base aimantée pouvant même vous servir pour la placer sur un objet de votre choix !

Notez enfin que les lumières Beamo sont connectées. Il est donc possible de les contrôler via bluetooth avec l’application myJOBY, disponible gratuitement sur Android et iOS.

Cet article est sponsorisé par JOBY. Il a été réalisé par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.