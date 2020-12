Apple semble vraiment vouloir faire cavalier seul de A à Z. Le géant de la Silicon Valley est décidé à fabriquer ses propres puces modems et à délaisser celles de Qualcomm à l’avenir.

La firme de Cupertino va continuer de prendre son indépendance vis-à-vis du reste du monde. Son nouveau système sur puce (ou SoC) pour ordinateurs Mac, l’Apple M1, ne sera pas la dernière conception électronique exclusive Apple. Selon les dires d’un haut exécutif de la firme, rapportés par Mac Rumors, la marque à la pomme aurait bien l’intention d’accentuer son émancipation technologique en créant son propre modem mobile. « Cette année, nous avons décidé d’enclencher le développement de notre première puce modem en interne, ce qui lancera une nouvelle stratégie-clé de transition, aurait annoncé Johny Srouji, vice-président des technologies « hardware » chez Apple, à ses employés. Des investissements stratégiques sur le long-terme, comme celui-ci, sont d’une importance critique pour le développement de nos propres produits et pour faire en sorte de pouvoir nous baser, à l’avenir, sur un riche puits d’innovations technologiques. »

Ce type de micro-puce, généralement intégré au SoC sous le capot de n’importe quel smartphone moderne, permet de connecter un terminal au réseau Internet mobile. Encore aujourd’hui, Apple fait appel aux modems mobiles fabriqués par Qualcomm : comme le Snapdragon X55 modem, compatible 5G, sur les différents modèles de l’iPhone 12. En avril 2019, les deux anciens concurrents avaient en effet fini par enterrer la hache de guerre en signant un partenariat sur six ans. Ce contrat de licence comprenait un contrat d’approvisionnement pluriannuel pour les puces 5G de Qualcomm. À moins d’une modification de cet accord, Apple va donc devoir attendre six ans pour se servir uniquement de ses puces maison. Malgré le côté paradoxal de la situation, celle-ci n’est pas anodine. En été 2019, la firme de Cupertino avait racheté la division modem d’Intel, avec ses brevets et une grande partie de ses employés, pour un milliard de dollars.