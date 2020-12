Netflix préparerait une nouvelle série animée Sonic

Les aventures de Sonic sur les petits et les grands écrans ne vont pas s’arrêter de si tôt. Alors que le deuxième volet du hérisson bleu au cinéma est attendu pour 2022, c’est sur Netflix qu’il s’apprête à faire des ravages.

Le film Sonic, sorti en février juste avant le confinement, a connu un succès assez inattendu. La réception critique de la première bande annonce du film avait été si horrible que la production a complètement retravaillé le hérisson bleu ! Un travail de titan accompli en un temps record, ce qui a contribué au carton du métrage. Un deuxième volet a été rapidement mis en chantier, et on connait même la date de sortie en salles : le 8 avril 2022, selon le doubleur Ben Schwartz !

Un projet bien entouré

Si les premiers pas de Sonic au cinéma ont été couronnés de succès, le héros de Sega est loin d’être un inconnu sur le petit écran. Plusieurs séries animées ont été diffusées dans les années 90 et jusqu’à aujourd’hui. La dernière en date, Sonic Boom, réalisée en images de synthèse, remonte à 2017.

Et c’est Netflix qui pourrait prendre le relais. Dans un tweet rapidement supprimé, le service de streaming a fait miroiter une nouvelle série animée Sonic en 3D. « Anneaux ? Parés. Baskets ? Prêtes. Vitesse ? SONIC », disait à peu près le tweet avant de mentionner Sega, Wild Brain (qui a réalisé les séries Carmen Sandiego pour le compte de Netflix et The Snoopy Show pour Apple TV+) ainsi que Man of Action. Cette société a travaillé sur les séries Ben 10, Marvel’s Avengers Assemble et Mega Man : Fully Charge.

Du beau monde pour cette série Sonic, même si on se demande pourquoi Netflix a retiré le tweet. L’annonce était-elle prématurée ? Quoi qu’il en soit, quelque chose se trame en coulisses et les fans du héros rapide peuvent se réjouir. Le tweet faisait mention de 2022 pour la diffusion.

Les séries animées diffusées et/ou produites par Netflix ont connu quelques succès, comme celle inspirée par Castlevania. La série 3D des Chevaliers du Zodiaque a en revanche été plus ou moins bien appréciée. La plateforme prépare également des adaptations animées de The Witcher et de Magic : The Gathering.