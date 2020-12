Malgré l’atterrissage raté de la fusée Starship, Elon Musk très enthousiaste

Le premier test en haute altitude de la fusée Starship s’est malheureusement terminé par l’explosion de l’engin qui tentait d’atterrir sur son pas de tir. Pas de quoi décourager Elon Musk pour autant.

SpaceX est bel et bien parvenu à lancer son imposante fusée Starship ce mercredi. Un premier vol d’essai pour ce prototype SN8, haut de 50 mètres et pesant plus de 2.000 tonnes ! Deux étages composent ce monstre, un premier appelé Super Heavy, le second simplement nommé Starship.

Beaucoup de données à analyser

La fusée a décollé de sa base de Boca Chica, au Texas, sans encombres. Elle s’est élevée jusqu’à 12 kilomètres au-dessus du plancher des vaches en 6 minutes. Ensuite, Starship a réussi ses manœuvres pour revenir sur Terre, impliquant un périlleux basculement à 70 degrés. Tout s’est bien passé jusqu’à l’atterrissage proprement dit. Après que la fusée s’est positionnée à la verticale, les trois moteurs Raptor n’ont pas poussé suffisamment fort pour ralentir l’engin.

SO CLOSE! What a win though! pic.twitter.com/hbGhe1VOYi — Chris B – NSF (@NASASpaceflight) December 9, 2020

La descente trop rapide a eu raison de la pauvre fusée qui a explosé. Malgré cette fin certes spectaculaire mais décevante, ce vol d’essai est loin d’être un échec. Il a permis de valider plusieurs hypothèses et surtout, d’emmagasiner de nombreuses données qui seront étudiées de près par les scientifiques et les ingénieurs de SpaceX.

Car bien sûr, il n’est pas question d’abandonner en si bon chemin. Starship doit transporter ses premiers passagers humains à la fin de l’année prochaine. Un vol habité en orbite autour de la Terre est prévu à cette occasion. Dans un tweet, Elon Musk a félicité les équipes de SpaceX.

La mission de l’entreprise est de pouvoir réutiliser ses fusées, ce qui réduira les coûts des vols spatiaux et permettra de multiplier les incursions de l’humanité dans l’espace. Pendant le vol inaugural de Starship, Elon Musk a tweeté « Mars, nous voilà ! », ce qui donne une indication très claire des objectifs de l’homme d’affaires.