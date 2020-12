Black Panther 2 : Chadwick Boseman ne sera pas remplacé

La disparition de Chadwick Boseman a laissé un immense trou à combler pour Marvel et la suite de la franchise Black Panther. Le studio a donné les premières indications concernant le deuxième volet, toujours attendu pour 2022.

La mort de Chadwick Boseman a été un choc d’autant plus inattendu que l’acteur semblait en pleine possession de ses moyens et qu’un avenir brillant s’ouvrait à lui suite au succès phénoménal de Black Panther. Et bien sûr, il devait être le pilier de la suite des aventures de T’Challa, le roi du Wakanda. Mais sans l’acteur dans le costume, Marvel a dû revoir ses plans.

Le film est toujours prévu pour 2022

Même si les moyens techniques existent, il paraissait impossible de tourner un Black Panther 2 avec une doublure numérique de Chadwick Boseman. Et on voyait mal qui aurait pu remplacer l’acteur, même si l’inspiration aurait pu venir des comics Marvel : le super-héros du Wakanda a été incarné par de nombreux personnages.

Durant l’Investors Day, Disney a donné une première indication sur ce deuxième volet toujours prévu dans les salles le 8 juillet 2022. Chadwick Boseman ne sera tout simplement pas remplacé par un autre acteur. Le reste du casting sera en revanche au rendez-vous, « [ces] personnages riches et divers qui ont été introduits dans le premier film », a expliqué Kevin Feige, le président des studios Marvel.

L’interprétation de T’challa, est « emblématique », a-t-il souligné. « C’est la raison pour laquelle nous ne réattribuons pas le rôle ». Comment la production va-t-elle s’y prendre ? Cela reste encore un mystère. Une chose est sûre : la suite sera un hommage à l’acteur décédé. C’est Ryan Coogler, déjà aux manettes du premier film, qui écrira et réalisera le deuxième opus.

La mort de Chadwick Boseman aura aussi certainement des conséquences au sein du Marvel Cinematic Universe (MCU). Il faut s’attendre à des hommages dans les autres films et séries prévues ces prochaines années.