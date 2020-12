Disney+ : voici toutes les nouveautés de janvier !

Disney+ se prépare déjà à l’année prochaine, avec un programme chargé pour le premier mois de l’année. En janvier, la plateforme lancera notamment la première série officielle du MCU, Wandavision. Voici la liste des réjouissances.

En janvier sur Disney+, il y en aura pour tout le monde. La plateforme met le pied à l’étrier et propose un catalogue très chargé pour le premier mois de l’année. Outre le lancement de la phase 4 du MCU, les abonnés pourront voir ou revoir Coco et The Greatest Showman. On fait le point sur ce qui nous attend.

Séries

Allo la Terre, ici Ned (saison 2) – 1er janvier

Légendes des studios Marvel – 8 janvier

Ultimate Supercar – 8 janvier

Les Pyjamasques (saison 3) – 8 janvier

Wandavision – 15 janvier

Fait unique dans l’histoire du MCU, la phase 4 s’ouvrira avec une série. Première du genre, Wandavision suivra les aventures des deux Avengers. Vivant dans une banlieue idéalisées, les deux super-héros commencent à douter de la réalité de cet univers. On retrouvera bien évidemment Elizabeth Olsen et Paul Bettany dans les rôles-titres de cette série créée par Matt Shakman. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le showrunner s’attaque aux super-héros puisqu’il avait déjà réalisé le deuxième épisode de The Boys pour Amazon Prime Vidéo.

Vampirina (saison 2) – 15 janvier

Pixar Popcorn – 22 janvier

Raven (saison 3) – 22 janvier

Bluey – 29 janvier

Films

Nos étoiles contraires – 1er janvier

Eragon – 1er janvier

L’Atelier du Père Noël (short) – 8 janvier

Les figures de l’ombre – 8 janvier

Nouveau départ – 8 janvier

Coco – 15 janvier

Acclamé par la critique à sortie, Coco rejoint enfin le catalogue de la plateforme. Le film des studios Pixar relate les aventures du jeune Miguel. Dans sa famille, la musique est bannie depuis plusieurs générations et c’est un vrai déchirement pour le jeune garçon. Alors qu’il tente de prouver son talent, il se retrouve coincé au « Pays des Morts ». Il se lie alors d’amitié avec Hector et va en apprendre plus sur les lourds secrets de sa famille.

La légende de Manolo – 22 janvier

Beat Battle – 22 janvier

Le Making-of de Mon Terrier – 29 janvier

The Greatest Showman – 29 janvier

Documentaires