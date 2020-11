Marvel : WandaVision débarque le 15 janvier 2021 sur Disney+

Pour la première fois, une phase du Marvel Cinematic (et télévisuel) Universe va débuter sur le petit écran. La mini-série « WandaVision », mettant en scène les deux héros éponymes introduits dans la saga des Avengers, sortira le 15 janvier prochain sur Disney+.

2020 aura finalement été une année vierge pour le MCU. Alors que Le Faucon et le Soldat de l’Hiver devait porter la double responsabilité d’être la première série Disney + du MCU, en plus d’introduire la phase quatre de ce dernier, c’est finalement à WandaVision que revient cette lourde charge. Évidemment, la crise sanitaire est passée par là et a considérablement modifié le calendrier de Disney : cette année, en plus des deux séries citées ci-dessus, le MCU devait faire son retour au cinéma avec le film Black Widow, initialement prévu en avril dernier. Jusqu’à très récemment, WandaVision devait sortir en décembre mais on a appris hier que sa date de sortie est finalement fixée au 15 janvier 2021.

A new era arrives. Marvel Studios’ @WandaVision, an Original Series, is streaming Jan. 15 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/aejE6DNR35 — Marvel Studios (@MarvelStudios) November 12, 2020

La mini-série se concentrera, de toute évidence, sur Wanda Maximoff et Vision, deux ex-Avengers. À la différence de la série consacrée au Faucon et au Soldat de l’Hiver qui devrait se dérouler directement après les événements d’Avengers : Endgame, WandaVision prend une forme assez singulière, celle d’une sitcom qui mélange plusieurs univers. Un style assez particulier qui donne un caractère « stand-alone » à cette mini-série de neuf épisodes, qui devrait néanmoins servir d’introduction à un futur film de la phase quatre du MCU, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Elizabeth Olsen et Paul Bettany reprennent leurs rôles de héros respectifs et Jac Schaeffer chapeaute la série.

La date de sortie de WandaVision n’est pas anodine. En janvier, la saison 2 de The Mandalorian, qui a débuté le 30 octobre dernier, sera terminée et beaucoup d’abonnés à Disney + pourraient conséquemment vouloir mettre fin à leur abonnement. La mini-série de Marvel peut faire en sorte que les abonnés restent fidèles, d’autant plus que Le Faucon et le Soldat de l’Hiver peuvent arriver juste derrière Wanda et Vision. Pour rappel, WandaVision est la première série d’une très longue liste de productions directement liées au MCU qui seront disponibles en exclusivité sur Disney + (Loki, She Hulk, Moon Knight…). Pour connaître tous les détails de cette phase 4 du MCU décidément très complexe, référez-vous à notre dossier la concernant.