Freebox : Disney+ est disponible et offert pendant 6 mois

Disney+ arrive chez Free pour le plus grand bonheur de ses fans avec ses nombreux contenus « Originals » et son large catalogue de films, séries et documentaire (Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic… et bien plus encore).

Dès aujourd’hui, les abonnés (actuels et nouveaux) Freebox Pop ainsi que les abonnés Freebox Delta avec Player Pop ont accès en option au service directement via leur Freebox, et bénéficient d’une offre avec 6 mois inclus, puis 6,99€/mois, sans engagement. Free est le 1er opérateur à proposer l’intégralité des contenus Disney+ directement sur la télévision via la Freebox. On notera également que les abonnés pourront profiter des séries et films du catalogue Disney+ en 4K HDR Dolby Vision (pour ceux compatibles), s’ils sont équipés du Player Pop, ainsi que d’une TV 4K.

Les abonnés Freebox peuvent donc accéder à l’intégralité des contenus Disney+, sur leur télévision connectée au Player Freebox Pop ou mini 4K ainsi que sur leurs terminaux portables (mobiles, tablettes, consoles de jeux…) avec un accès jusqu’à 4 écrans en simultané. L’abonnement à Disney+ se fait sur l’espace abonné Free en ligne sur moncompte.free.fr ou depuis la télévision et le service est accessible depuis l’application Disney+ ou le canal 132 de la Freebox. Les abonnés Freebox mini 4K bénéficient également du service avec l’offre sans engagement, accessible en option au prix de 6,99€/mois.

Un catalogue qui s’enrichit tous les mois de nouveaux contenus Disney+ Originals

Les abonnés pourront ainsi découvrir Soul, la nouvelle pépite des Studios Pixar qui sortira le 25 décembre. Ils pourront aussi profiter des 2 saisons de la série The Mandalorian, dont le dernier épisode de la saison 2 sera disponible le 18 décembre. Et pour que les fêtes de Noël soient encore, les abonnés pourront également savourer des films Disney+ Original comme Marraine ou Presque ou encore Safety ainsi que des longs-métrages encore inédits sur la plateforme tels que Cars 3, Star Wars : Les Derniers Jedi, Ferdinand, ou encore Né en Chine, etc.