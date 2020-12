Disney+ : une série dédiée à Boba Fett débarque en 2021

C’est officiel, Boba Fett aura le droit à sa série sur Disney+. Si la firme n’avait pas évoqué le sujet lors de son Investor’s Day, elle vient de confirmer qu’elle arrivera bien en 2021.

Pas de doute, Disney vient de faire le plus beau cadeau de Noël aux fans de Star Wars. Alors que The Mandalorian vient de clôturer sa deuxième saison, la plateforme a créé la surprise en annonçant l’arrivée d’une nouvelle série. Lucasfilm semble avoir entendu les prières des fans, qui demandaient un film dédié à Boba Fett depuis l’annonce de la sortie de Rogue One. Si un tel film n’est pas au programme pour le moment, Disney s’apprête à offrir une série spin-off au personnage.

*** Attention spoilers sur le dernier épisode de The Mandalorian***

L’annonce a été faite quelques secondes après le générique de fin de The Mandalorian, dans les traditions des scènes post-crédit à la Marvel. On retrouve donc Boba Fett et Fennec Shand dans le palace de Jabba le Hutt. C’est donc non loin de là où il avait été jeté dans le Sarlacc. Il apparaît ici bien vivant et prêt à en découdre. Après avoir liquidé Bib Fortuna, Boba Fett prend place sur le trône aux côtés de Fennec Shand avant que l’écran ne devienne noir. On découvre ensuite le nom de cette mystérieuse série : The Book of Boba Fett ainsi que la date de diffusion. Le rendez-vous est fixé en décembre 2021, soit dans un an. Reste à voir désormais s’il s’agira d’une nouvelle série ou d’un nouveau chapitre de The Mandalorian. En effet, quelque temps avant la sortie de la première saison, des bruits de couloir indiquaient qu’elle pourrait se centrer sur plusieurs Mandalorien au cours des différentes saisons. On espère qu’il s’agira bien d’une nouvelle série dédiée. Si on n’en sait encore que très peu sur ce mystérieux The Book of Boba Fett, on sait déjà que Temuera Morrisson et Ming-Na Wen seront au casting. On imagine aussi que la série se déroulera après les événements de la saison 2 de The Mandalorian.

Jeremy Bulloch was the quintessential English gentleman. A fine actor, delightful company & so kind to everyone lucky enough to meet or work with him. I will deeply miss him & am so grateful to have known him. 💔 #RIP_DearJeremy pic.twitter.com/SMvjtQsSwZ — Mark Hamill (@HamillHimself) December 17, 2020

Cette information intervient quelques heures après l’annonce de la mort de Jeremy Bulloch. L’acteur anglais était célèbre pour avoir incarné le chasseur de prime dans la trilogie originale. Il s’est éteint à l’âge de 75 ans des suites de la maladie de Parkinson. Depuis ce matin les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux, à commencer par Mark Hamill sur Twitter. « Il va vraiment me manquer et je suis très reconnaissant d’avoir pu le connaître. »