Le Bitcoin bat des records (et ce n’est pas fini)

Le Bitcoin a franchi, pour la toute première fois, le cap des 20 000 dollars mercredi. Aujourd’hui, il s’établit à plus de 23 000 dollars. Pourquoi cette hausse soudaine, et est-ce le bon moment pour investir ?

Pour la première fois de son histoire, le mercredi 16 décembre, le Bitcoin a dépassé la barre symbolique des 20 000 dollars. À l’heure où nous écrivons ces lignes, il s’apprête à franchir le cap des 23 000 dollars, soit plus de trois fois la valeur qu’il avait en début d’année, et certains analystes envisagent d’autres records à venir. Pourquoi cette hausse si soudaine, et est-ce le bon moment pour investir ?

Le Bitcoin a déjà connu des hauts et des bas ces dernières années. Il augmente progressivement depuis sa création, en 2008, mais on se souvient bien sûr de l’épisode survenu en 2017, lorsqu’il avait flambé en passant de moins de 1 000 dollars à près de 19 511 dollars le 18 décembre. Néanmoins, il n’a finalement jamais passé le cap des 20 000 et avait fini par s’écrouler au cours de l’année 2018, en finissant à seulement un peu plus de 3 000 dollars.

On constate donc un nouvel épisode, sauf que les raisons semblent différentes. Tout commence au mois d’octobre, lorsque le géant PayPal lance un service permettant de payer et de recevoir de l’argent en Bitcoin. Ça n’a l’air de rien, mais ce lancement a donné une toute nouvelle crédibilité à cet actif autrefois boudé par les investisseurs traditionnels. Conséquence, son prix s’est rapidement envolé, jusqu’à atteindre des sommets. Par ailleurs, notons que Coinbase, l’une des plateformes d’achats de cryptomonnaires les plus populaires, se prépare à être introduite en bourse sous peu, ce qui pourrait provoquer une nouvelle hausse du cours du Bitcoin.

Alors, faut-il investir maintenant ? Puisque ce Bitcoin n’est assujetti à aucune règle du marché, ses cours sont extrêmement instables et il est conseillé de s’y pencher avec prudence. Comme le rappelle Laith Khalaf, analyste de AJ Bell, et relayé par Futura-Sciences, « la dernière fois que le prix du bitcoin a bondi et atteint des sommets, il est retombé très rapidement. » Il est donc conseillé d’y investir seulement l’argent que vous seriez capable de perdre, et pas toutes vos économies. Évidemment, on n’est pas à l’abri d’une chute comme cela a été le cas lors de la précédente inflation.