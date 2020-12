Marvel : en plus de WandaVision, une seconde série s’invite en janvier sur Disney+

Les fans de Marvel auront de quoi se réjouir en janvier. Disney+ va diffuser deux nouvelles séries de l’univers en ce début d’année. En plus de Wandavision, ils pourront découvrir Marvel : Legends dès le 8 janvier prochain.

Si 2020 a été une année blanche pour Marvel, 2021 sera définitivement placée sous le signe des super-héros. Dans les salles obscures, trois films sont prévus cette année et les hostilités seront lancées avec Black Widow en mai. Mais pour la première fois, le MCU va s’exporter sur Disney+ avec plusieurs séries inédites. C’est d’ailleurs l’une d’entre elle qui lancera officiellement la phase 4. Wandavision débarque le 15 janvier prochain sur la plateforme mais Disney veut nous faire réviser nos classiques avant de se lancer dans le grand bain. Sur Twitter, la plateforme annonce l’arrivée imminente de Legends, une série consacrée au parcours de plusieurs protagonistes du MCU. Dans un communiqué, Disney détaille le programme des réjouissances. Visiblement, il ne faudra pas s’attendre à des scènes inédites, mais plutôt à un retour sur le parcours de certains Avengers. C’est tout naturellement que Disney a choisi de consacrer les deux premiers épisodes aux personnages qui reviendront dans Wandavision. On reviendra donc sur les traumatismes qu’à vécu la sorcière rouge après la mort de son frère dans L’Ère d’Ultron et la mort de son amant Vision dans Infinity War. Selon Disney, ils pourraient bien être à l’origine « de ses nouveaux pouvoirs » et de la création d’une ou plusieurs réalités alternatives.

Les Légendes des studios Marvel, une nouvelle série qui revisite les moments les plus iconiques du MCU. Chaque épisode se focalisera sur un personnage, en commençant par Wanda Maximoff et Vision. Retrouvez les deux premiers épisodes en streaming dès le 8 janvier sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/xvbUGgomIg — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) December 17, 2020

Le deuxième épisode s’intéressera quant à lui au parcours de Vision depuis sa naissance dans l’Ère d’Ultron à sa mort. On pourrait aussi en apprendre un peu plus sur son mystérieux retour dans Wandavision, ou du moins fournir quelques éléments de réponse. Le reste du programme reste en revanche secret et on ne sera pas quels autres personnages auront le droit à ce même traitement. On peut imaginer que l’arrivée de Falcon and The Winter Soldier pousse les studios à s’intéresser aux deux personnages dans la suite. Pour en avoir le cœur net, il faudra patienter encore jusqu’au 8 janvier prochain, date de sortie des deux premiers épisodes. On ne sait pas encore si Disney+ a fait le choix d’une diffusion hebdomadaire ou si quelques épisodes seront distillés ici et là.