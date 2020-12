Disney+ va diffuser un nouveau Making-of de The Mandalorian

C’est bientôt le baisser de rideau pour The Mandalorian. Après 8 épisodes, la série va clore sa deuxième saison, pour mieux revenir l’année prochaine. Disney+ n’en a en revanche pas fini avec l’univers créé par Jon Favreau, puisqu’un documentaire sera diffusé le vendredi 25 décembre.

Huit petits épisodes et puis s’en va. Vendredi 18 décembre, Disney+ diffusera l’ultime épisode de la saison 2 de The Mandalorian. La série est déjà promise à une saison 3, mais il faudra patienter un peu plus d’un an pour la découvrir. Disney a annoncé une troisième salve d’épisodes pour Noël 2021. En attendant, la plateforme va diffuser un documentaire inédit. Baptisé Disney Les Making of : The Mandalorian, il nous plongera dans les secrets de fabrication de la série de Jon Favreau. Proposé à partir du 25 décembre, histoire d’avoir encore un peu de Star Wars sous le sapin, ce documentaire reviendra sur certains moments forts de cette saison. Ce sera aussi l’occasion de découvrir quelques scènes inédites, des interviews et des tables rondes avec les équipes techniques.

Allez au-delà de #TheMandalorian. Les making-of The Mandalorian est de retour avec “Les coulisses de la saison 2", en streaming dès le 25 décembre sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/KoUDTSwJEP — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) December 16, 2020

Ce documentaire pourrait aussi définitivement mettre fin aux rumeurs qui circulent sur un départ de l’acteur. La raison de cette prétendue démission : le fait qu’il doive porter un casque presque continuellement dans la série. Rapidement, l’équipe de The Mandalorian avait démenti cette rumeur, en expliquant que Pedro Pascal incarnerait bien le Mandalorian dans la saison 2. Lors d’une interview pour l’émission anglaise The One Show, l’acteur a une nouvelle fois contesté cette version. « Ce n’est pas vrai. C’est une magnifique manière de raconter une histoire. Cela a toujours été un credo très clair pour le personnage et on a toujours été sur la même longueur d’onde dans notre collaboration. Tout ce que je veux, c’est que l’on fasse le meilleur divertissement possible, peu importe la manière dont on le fait. » Pour rappel, toutes les scènes de la série ne sont pas toujours tournées avec Pedro Pascal. Lorsque l’acteur est indisponible, des doublures enfilent le costume et se glissent ainsi dans la peau du personnage. Pour en découvrir un peu plus sur les secret de tournage, Disney nous donne rendez-vous le 25 décembre prochain sur la plateforme. Vous pourrez aussi voir ou revoir, la série documentaire consacrée à la première saison.