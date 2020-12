WhatsApp : Les appels vidéos pourraient bientôt débarquer sur PC

C’est une fonctionnalité attendue depuis longtemps par les utilisateurs de la version web et PC de WhatsApp. Les appels vidéos sont désormais disponibles dans la bêta de l’application sur ordinateur.

Va-t-on enfin avoir le droit de passer des appels vidéos WhatsApp sur ordinateur ? C’est en tous cas ce que suggère la nouvelle mise à jour de la version bêta de l’application. En effet, s’il est possible d’envoyer et recevoir des messages depuis WhatsApp Web, il est encore nécessaire de sortir ton téléphone pour converser en audio ou en vidéo. Néanmoins consciente de l’importance grandissante de la visioconférence, surtout depuis le début de la pandémie, la filiale de Facebook entend revoir sa copie. Selon WABetaInfo, la bêta de l’application permet désormais de passer des appels vidéos depuis son ordinateur comme c’est le cas pour Messenger par exemple. Les outils pour l’activer seraient situés en haut de la conversation et permettraient ainsi de lancer un appel ou tout simplement d’y répondre. S’ouvre ensuite une fenêtre pour permettre de continuer l’envoi de messages écrits en simultané.

Un nombre limité d’utilisateurs

Pour l’instant, cette fonctionnalité est réservée à un nombre limité d’utilisateurs, mais nul doute qu’elle arrivera finalement sur nos applications. Il est en revanche difficile de savoir quand cela sera possible. Selon nos confrères américains, il ne faudra visiblement pas attendre très longtemps puisque le développement de cette fonctionnalité est la priorité pour WhatsApp. On ne sait en revanche pas non plus si les appels vidéos seront chiffrés de bout en bout, comme c’est le cas pour les appels vidéos sur mobile depuis 2018. Il y a fort à parier que c’est la direction que prendra WhatsApp. La firme pourrait aussi faire d’une pierre de coup en intégrant directement les appels groupés, comme elle l’a fait pour son application mobile.