Twitter teste une nouvelle fonctionnalité audio

Twitter continue d’ajouter des nouvelles fonctionnalités à son application. Quelques semaines après l’apparition des Fleets, directement empruntés aux stories de Snapchat, le réseau social va piocher l’inspiration du côté de Discord. Elle expérimente des salles de chat audio baptisés Spaces.

Twitter ne va décidément plus ressembler à Twitter. Il y a quelques semaines, le réseau social lançait une nouvelle fonctionnalité baptisée Fleets. Elle permet aux utilisateurs de partager des contenus vidéos ou photos pendant une période limitée de 24 heures, à l’instar de Snapchat et ses stories. Mais la firme ne compte visiblement pas s’arrêter là et s’inspire désormais des plateformes d’échanges audio comme Discord. Elle expérimente actuellement une fonctionnalité qui permet de converser en audio avec plusieurs personnes. Spaces est disponible pour un nombre limité d’utilisateurs, mais en théorie n’importe qui peut rejoindre ses discussions pour avoir un aperçu de ce qui nous attend. En revanche, seuls les utilisateurs ayant accès en avant-première à la fonctionnalité pourront créer des Spaces. Le but de ce nouvel espace est visiblement d’encourager la conversation sur le réseau social, avec quelques subtilités néanmoins. En effet, Twitter semble avoir mis l’accent sur la modération puisque les créateurs de conférences pourront eux-mêmes choisir qui peut parler ou non. Il sera aussi possible de bloquer les utilisateurs à sa guise. Sur un compte dédié, Twitter annonce aussi que des outils sont développés pour pouvoir interagir sans avoir à prendre la parole. Ainsi, il sera possible d’envoyer des émojis ou encore de partager directement des tweets. Le réseau social explique aussi qu’une retranscription live sera disponible pour permettre à tout un chacun de profiter de l’outil. Pour le moment, Spaces n’est disponible que sur les versions mobiles de l’application. Pour en profiter, il faudra aussi activer l’intégration de Périscope. Il y a quelques jours, Twitter annonçait la fermeture du réseau social, on sait désormais que l’aventure continuera sur le petit oiseau bleu.

aye we’re live! what up y’all, we're the team behind Spaces––a small experiment focused on the intimacy of the human voice🧵 — Spaces (@TwitterSpaces) December 17, 2020

Une nouvelle politique de certification des comptes

En 2017, Twitter désactivait les demandes de certifications des comptes Twitter pour lutter contre le partage de Fake news. En novembre, le réseau social annonçait son retour. Début 2021, il sera possible de demander à recevoir la petite pastille bleue, à condition de répondre aux nouveaux critères imposés par Twitter. Sur son blog, Twitter détaille les entités qui pourront en bénéficier. En premier lieu, on retrouve les comptes de gouvernements. Ainsi, les ministres, les comptes officiels de chef d’État ou les candidats officiels à des élections pourront obtenir la certification. Les entreprises, marques et organisations seront concernées, tout comme les organes de presse et les journalistes. Enfin, les acteurs du divertissement, du sport et les activistes auront aussi le droit de soumettre leur demande. À noter que Twitter vérifiera les différentes demandes avec beaucoup d’attention pour éviter que des comptes qui ne respectent pas le règlement du réseau social ne se voient certifiés. Certains comptes certifiés pourraient aussi voir leur pastille disparaître s’ils ne répondent plus aux critères d’adhésion.