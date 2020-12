Fil&Fog, une solution pour vos accessoires dans le sac

Une nouvelle marque se lance en France et il s’agit de Fil&Fog. Avec de nouveaux produits comme un sac et nécessaires, la marque française entend se différencier des acteurs présents.

Après une telle année 2020, se lancer dans une nouvelle marque est un risque pas forcément mesuré mais quand les produits sont intéressants, cela peut être une bonne opportunité. C’est le cas de Fil&Fog, une nouvelle marque qui se concentre sur la mobilité individuelle.

En effet, malgré le confinement, on sait tous que cela se finira un jour ou l’autre et on reviendra forcément à une vie plus classique. Bref, tout ça pour dire qu’en tant que Geek, on a tendance à se balader avec une multitude d’accessoires, que cela soit pour son ordinateur portable ou pour son usage personnel comme les carnets, stylos, etc.

Fil&Fog propose ainsi des nécessaires pour contenir vos accessoires mais ce ne sont pas de simples pochettes comme souvent chez la concurrence. Le but reste d’être organisé. Aussi, à l’intérieur se trouve un quadrillage qu’on va pouvoir organiser avec des élastiques propriétaires livrés avec le nécessaire. Ces élastiques permettront ainsi à l’utilisateur d’agencer l’espace et ce, à sa convenance.

On les utilise depuis quelques temps et c’est très bien pensé. Surtout, contrairement à d’autres, les nécessaires de Fil&Fog ont su resté plats et légers dans un sac. Il y a trois différentes tailles et ils ont été pensés pour s’empiler ensemble. A cela s’ajoute pour cette première collection un sac-à-dos composé de deux compartiments mais qui peuvent se rejoindre pour vous proposer un volume total de 23L.

Tous sont assemblés par soudage haute fréquence, synonyme de résistance et étanchéité, et complétés avec des zips étanches. Le mieux reste d’aller faire un tour sur leur site officiel ICI et de découvrir par vous-même et en attendant, voici des photos qu’on a fait nous-mêmes pour vous montrer les possibilités de ces nouveaux produits.

Plus d’informations sur le site officiel Fil&Fog.