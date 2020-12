Dans la guerre qui fait actuellement rage entre Facebook et Apple, les employés de Mark Zuckerberg ont visiblement décidé de prendre le parti de la Pomme.

Depuis quelques jours, c’est une véritable guerre ouverte qui s’est déclarée entre Facebook et Apple. Depuis la mise à jour d’iOS 14, qui prévoit de limiter le ciblage publicitaire pour les entreprises, le réseau social au logo bleu n’a pas hésité à monter au créneau, accusant la Pomme de vouloir tuer les petites entreprises. Une prise de position qui s’est réglée à coup d’attaque médiatique de la part de Facebook, qui a publié deux tribunes assassines via quelques-uns des plus gros titres de presse américains, se positionnant comme le porte-parole des petites entreprises impactées par la dernière mise à jour d’Apple.

Assez étonnement (!), il semblerait que la prise de position de Facebook ne soit pourtant pas aussi philanthrope que le géant américain veut bien le prétendre. Selon les informations de BuzzFeed News, certains employés au sein même de Facebook trouvent “injustifiées” les attaques de leur entreprise contre la firme de Cupertino. Ainsi, un ingénieur de Facebook estime : “On a l’impression qu’on essaie de justifier de mauvaises choses en nous cachant derrière des gens avec un message sympathique ».

En se positionnant comme le défenseur des petites entreprises face au méchant GAFAM Apple, Facebook semble d’ailleurs oublier que l’entreprise est elle-même membre à part entière du club formé par Google, Amazon, Apple et Microsoft, et que les nouvelles restrictions imposées par la Pomme l’impactent directement. Pour un autre employé de l’entreprise, le risque est que la position de Facebook “protégeant les petites et moyennes entreprises” ne se transforme dans l’opinion publique en “Facebook protège sa propre entreprise”. De son côté, Graham Mudd, le vice-président du marketing produit chez Facebook a tenu à défendre son employeur, en expliquant que la situation actuelle résultait “du marketing d’Apple, qui fonctionne et vous convainc de faire de Facebook un bouc émissaire, afin qu’ils puissent décider comment Internet doit fonctionner, au-delà même de vos appareils”. Preuve que la guerre médiatique entre les deux géants du web n’est pas prête de se calmer.