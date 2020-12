Le Samsung Galaxy S21 Ultra intégrera bien un stylet

Une nouvelle révélation, émanant cette fois du très sérieux organisme de la FCC américaine vient de confirmer la présence d’un stylet sur les Samsung Galaxy S21 Ultra.

Après plusieurs rumeurs au sujet d’un éventuel stylet, il semblerait que la FCC américaine (Federal Communications Commission) ait répondu aux nombreuses interrogations liées au prochain fleuron de Samsung. Attendue pour le mois prochain, la nouvelle gamme de la marque coréenne, baptisée S21 ou S30 devait en effet définitivement abandonner sa déclinaison Note, et le stylet qui l’accompagne, pour se concentrer davantage sur ses Galaxy S, et son smartphone pliable le Fold. Quelques informations contradictoires plus tard, le flou subsistait toujours autour de l’avenir de l’iconique smartphone à stylet.

Cette fois, c’est la FCC américaine qui vient de confirmer les dernières rumeurs, selon lesquelles la déclinaison Ultra du Samsung Galaxy S21 intègrerait une compatibilité avec le stylet S-Pen de la marque coréenne. Ainsi, un récent rapport de test décrit plutôt explicitement un appareil de la marque capable d’être utilisé avec un S-Pen en mode survol et clic “fonctionnant dans la plage de 0,53 à 0,6 MHz”. Dans le document officiel, rapporté par le site de The Verge, on découvre également la compatibilité du Samsung Galaxy S21 Ultra avec le powershare, ou charge inversée, ainsi qu’une prise en charge du Wi-Fi 6E. En revanche, on ignore toujours si le smartphone intègrera un support de recharge et de rangement du stylet directement dans son châssis, ou s’il s’agira d’un accessoire indépendant. De quoi nous promettre encore pas mal de surprises pendant la présentation officielle de la gamme premium du géant de la tech, qui devrait avoir lieu le 14 janvier prochain, soit seulement quelques jours après l’officialisation du Xiaomi Mi 11.