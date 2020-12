KFC lance sa console pour plumer ses concurrents

Jeux Vidéo Par Julie Hay le 24 décembre 2020 à 09h00

Quand on pensait que 2020 ne pouvait plus nous surprendre, KFC annonce le lancement de sa première console. La KFConsole promet de mettre fin à la guerre des consoles entre Sony et Microsoft, et de passer la concurrence sur le grill.