Si Versailles m’était chuchoté : le château de Versailles se met à l’ASMR

culture geek Par Gregori Pujol le 23 décembre 2020 à 11h00

La chaîne YouTube « Paris ASMR » diffuse ce soir (23 décembre) à 20h un film intitulé Si Versailles m’était chuchoté. Vous pourrez ainsi suivre la déambulation visuelle et sonore guidée par le YouTubeur Florian Boullot (240 000 abonnés), au coeur du Château et des jardins. Cette vidéo permet de découvrir le château de Versailles autrement et s’adresse autant à la communauté ASMR qu’au grand public.