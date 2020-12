OnePlus : le PDG confirme l’arrivée d’une smartwatch en 2021

L’année touche à sa fin, et après avoir présenté un étonnant concept phone basé sur le OnePlus 8T, le constructeur chinois nous réserve encore quelques surprises. Cette fois, c’est le grand patron de l’entreprise lui-même qui a pris la parole sur Twitter, pour confirmer une rumeur de longue date : celle d’une smartwatch OnePlus. Après des croquis préliminaires dévoilés en 2016 par Carl Pei, l’un des cofondateurs de la marque aujourd’hui séparé de l’entreprise, l’idée d’une montre connectée était rapidement tombée aux oubliettes, avant de refaire surface cette année.

Many of you said you wanted a watch, and as you might have heard over the weekend—we’re making one, to be released early next year. Wishes do come true.🎁 https://t.co/H1Fqv9srXj

— Pete Lau (@PeteLau) December 22, 2020