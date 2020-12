Pour contrer la SVOD de Warner, le cinéma préfère se tourner vers Sony

La stratégie controversée de Warner Media profite à ses concurrents et particulièrement Sony Picture. La firme a en effet choisi de proposer ses 17 prochains films en simultané sur HBO Max. Une décision qui aura fait des remous du côté d’Hollywood encore très attaché aux sorties en salle. Il faut dire que sortir un film sur le grand écran reste encore assez risqué, alors que la pandémie ne ralentit pas et que nombreuses salles demeurent fermées dans le monde. Même si les studios affirment ne pas avoir abandonné les diffusions sur grand-écran, comme pour Tenet par exemple, cela ne suffit pas à rassurer les créatifs qui se tournent désormais vers Sony Picture. Interviewé par CNBC, le PDG des studios se réjouit : « Le véritable avantage a été le nombre d’appels entrants de talents nous disant ‘Nous voulais faire affaire avec vous parce que nous savons que vous êtes un distributeur et producteur de cinéma en salle ». Une aubaine pour Sony Picture qui reste l’une des rares sociétés de l’industrie à ne pas avoir de plateforme de streaming à ses actifs.

