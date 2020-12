Pompéi : un “fast-food” antique retrouvé intact au milieu des cendres

Située au croisement de la rue des Noces d’Argent et de la rue des Balcons, c’est une impressionnante découverte antique que viennent de faire les responsables du site de Pompéi. Il s’agit d’un thermopolium (du grec « thermos » : chaud, et « pôléô » : vendre), sorte de fast-food de rue, retrouvé dans un état de conservation exceptionnel. Figé par les cendres volcaniques au moment de la célèbre éruption de 79 apr. J.-C., le comptoir avait en réalité été découvert en 2019. Il aura cependant fallu attendre cette année, soit près de 1940 ans après sa disparition, pour exhumer intégralement l’emplacement, situé dans un quartier particulièrement fréquenté de la cité.

The Thermopolium of #RegioV, a bar in #Pompeii, complete with an image of a Nereid riding a sea-horse, had previously been partially excavated in 2019. It now emerges in its entirety, with rich decorative still life frescoes, food residues, animal bones & victims of the eruption. pic.twitter.com/OEqh2sbAmm

— Pompeii Sites (@pompeii_sites) December 26, 2020