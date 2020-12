Les cendres de Scotty de Star Trek sont à bord de l’ISS

Selon Richard Garriott, le premier touriste spatial, les cendres de James Doohan se trouverait à bord de l’ISS. Sur une demande de la famille de l’acteur, il a transporté ses cendres en toute discrétion en 2008.

Son vœux le plus cher aura finalement été exaucé, dans la plus grande clandestinité. James Doohan, bien connu par les fans de Star Trek pour avoir incarné Scotty, s’éteignait à l’âge de 85 ans en juillet 2005. En 2008, il avait presque réussi à atteindre l’espace à bord du troisième vol de la fusée Space X Falcon 1, mais celle-ci avait échoué à rejoindre l’orbite. Si la NASA avait par la suite refusé la demande de la famille d’emporter ses cendres à bord de l’ISS, il semblerait que son souhait ait finalement été exaucé. Selon Richard Garriot, un des premiers touristes spatiaux, elles se trouvent à bord de l’ISS depuis maintenant plus de 12 ans. En effet, en 2008, Garriott a payé plus de 30 millions de dollars pour rejoindre l’ISS. Alors qu’il était en quarantaine au Kazakhstan, il aurait reçu les cendres de James Doohan par la poste et emmené avec lui lors de son voyage. Une fois à destination, le développeur a dissimulé les cendres ainsi que trois photos de l’acteur sous le plancher du laboratoire Colombus de la station spatiale. Il même pris une photo pour immortaliser le moment.

« Assez de temps s’est écoulé »

Interrogé sur la raison de cette soudaine déclaration, Richard Garriott a expliqué « qu’assez de temps s’était écoulé ». Il faut dire que la NASA aurait sans doute désapprouvé le transport de restes humains incinérés à bord de l’ISS. Reste à voir désormais quelle sera la réponse de l’agence spatiale américaine face à ses révélations. Une chose est sûre en revanche, James Doohan aura bien voyagé vers les étoiles. Selon le Times, les cendres de Doohan ont parcouru pas moins de 1,7 milliard de kilomètres dans l’espace et ont fait plus de 70 000 fois le tour de la Terre.