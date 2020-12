Wonder Woman 1984 cartonne au box-office et prépare déjà sa suite

Premier film à bénéficier d’une sortie simultanée sur HBO Max et au cinéma, Wonder Woman réalise un beau démarrage sur grand écran. Le film a récolté plus de 16,7 millions de dollars pour son premier week-end. C’est néanmoins beaucoup moins que pour le premier opus.

Les cinéphiles ne semblent pas délaisser les salles obscures aux États-Unis. Wonder Woman 1984, qui vient de sortir outre-Atlantique, réalise un bon démarrage, et ce, malgré la pandémie qui contraint 65 % des cinémas américains à garder portes closes. Pour son premier week-end d’exploitation, Wonder Woman 1984 récolte 16,7 millions de dollars et est diffusé dans pas moins de 2 100 cinéma nord-américains. C’est forcément beaucoup moins que pour le précédent opus, plus de 100 millions le premier week-end, mais c’est tout de même un bon score en ces temps troubles pour le 7e art. Il faut dire que les inquiétudes étaient grandes du côté des diffuseurs puisque Warner a fait le choix très controversé de rendre son film disponible simultanément sur HBO Max et dans les cinémas. Mais il semblerait que les cinéphiles n’aient pas abandonné les salles pour autant puisque le film réussi à dépasser le blockbuster de Christopher Nolan, Tenet, sorti en septembre dernier. Pour rappel, Tenet n’avait pas eu le droit à une sortie du HBO Max à l’époque. Si Wonder Woman fait le meilleur démarrage depuis le début de la pandémie, Warner Bros estime qu’il réalisera 78 % de moins que le premier film. À l’étranger, il a réalisé 19,4 millions de dollars au box-office. En France, le film n’a pas encore de date de sortie, mais devrait débarquer dès la réouverture des cinémas dans l’Hexagone. Ce sera le premier blockbuster de l’année et devrait attirer de nombreux amateurs de la licence DC, HBO Max n’étant pas disponible dans nos vertes contrées.

Wonder-Woman 3 déjà en préparation

Sans surprise, Warner Bros continue de miser sur les aventures de l’Amazone. Alors que le deuxième opus est à peine sorti, la firme annonce déjà qu’un troisième opus est en préparation. Derrière la caméra, c’est Pathy Jenkins qui officiera, comme c’était déjà le cas sur les deux premiers épisodes. Warner ne donne en revanche pas la date de sortie de ce Wonder Woman 3 et pour cause. La réalisatrice est déjà très occupée puisqu’elle va réaliser un long-métrage Star Wars pour Disney. Baptisée Rogue Squadron, le film est prévu en salle en 2023. Il y a fort à parier que Wonder Woman 3 n’arrivera pas avant cette date. Patience donc…