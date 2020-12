Prochain smartphone pliable de la marque coréenne, le Galaxy Z Flip 3 pourrait être beaucoup plus abordable… tout en faisant l’impasse sur de nombreux points techniques.

Annoncé le 3 mai 2019, le Galaxy Fold premier du nom avait propulsé Samsung au sommet de l’innovation, en devenant le tout premier téléphone pliable du marché. Si le smartphone était encore largement perfectible, il avait notamment surpris son auditoire par son prix très élevé : 2020€ au moment de son annonce officielle, de quoi faire tourner plus d’une tête. Heureusement, les successeurs du premier téléphone pliable de Samsung se sont enchaînés en l’espace de deux ans, apportant avec eux non seulement davantage d’innovation, mais aussi des prix bien plus abordables. Cette fois, le géant coréen pourrait aller encore plus loin, en proposant dès l’année prochaine un nouveau Galaxy Z Flip 3, qui pourrait être commercialisé sous la barre des 1000€, si l’on en croit les informations du média néerlandais GalaxyClub.

Prix mini, fiche technique aussi

Pour réussir à vendre son nouveau téléphone pliable sous la barre symbolique des 1000€, pas de mystère : Samsung aurait prévu de lourdes coupes sur la fiche technique du Galaxy Z Flip 3. Ainsi, le smartphone se présenterait sous la forme d’un terminal à clapet, et ne bénéficierait pas d’une compatibilité 5G. Logiquement, il ferait également l’impasse sur les derniers chipsets du marché, en optant plutôt pour un Snapdragon 855 Plus, qui alimente déjà le premier Galaxy Z Flip 4G Only. De quoi réussir à positionner le smartphone pliable sur le secteur du milieu de gamme, avec des composants moins haut de gamme que ce qu’on attend habituellement de la gamme Galaxy Z. Toujours selon les informations de GalaxyClub, il ne serait en revanche pas exclu que Samsung envisage de commercialiser une version complémentaire de son Z Flip 3, cette fois dotée de composantes premium.