Google retire l’ultra grand-angle de son mode vision de nuit

Sans avertir ses utilisateurs, Google retire une fonctionnalité de ses nouveaux smartphones. Il n’est désormais plus possible d’utiliser l’ultra grand-angle en mode vision de nuit sur les Google Pixel 5 et 4a 5G. Il faudra se contenter du zoom x1.

Nombreux sont les utilisateurs qui ont choisi les Google Pixel 5 et Pixel 4a 5G pour le mode Vision de Nuit. En effet, les amateurs d’astrophotographie peuvent grâce à cette fonctionnalité, immortaliser le ciel étoilé directement sur leur smartphone. Il suffit pour cela d’enclencher le mode vision de nuit et de rester immobile le temps de la prise de vue, en s’aidant d’un trépied par exemple. Si ce mode en lui-même n’est pas une nouveauté, l’arrivée de l’objectif ultra grand-angle des nouvelles itérations de la marque promettait donc de renouveler le procédé et d’élargir l’horizon des possibilités qu’offre Google Camera. Mais voilà, la nouvelle mise à jour de l’application Google Camera l’empêche désormais. Plusieurs utilisateurs ont noté ce changement en sélectionnant le mode nuit et l’ultra grand-angle simultanément. Un message d’erreur s’affiche ensuite et indique de » zoomer à x1 pour l’astrophotographie ».

Le géant américain n’a pas encore expliqué ce revirement de situation qui a visiblement eu lieu en novembre dernier. Quelques utilisateurs avaient noté des problèmes avec l’utilisation de l’ultra grand-angle, comme par exemple l’apparition d’une couleur verdâtre sur les clichés. Cela pourrait expliquer la décision de Google qui n’a en revanche pas voulu répondre aux sollicitations de The Verge. Reste à voir si cette suppression est momentanée et si Google envisage de proposer à nouveau la fonctionnalité, une fois celle-ci améliorée. 9to5Google précise qu’il est cependant possible de désinstaller la nouvelle mise à jour de Google Camera pour restaurer la version 7.6 de l’application et donc continuer à utiliser le l’ultra grand-angle pour ses clichés nocturnes.