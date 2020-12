TikTok : Trump saisit une dernière fois la justice pour bannir l’application

Tandis que ses jours à la Maison-Blanche sont comptés, Trump entend bien marquer les esprits, en faisant appel d’une récente décision de justice qui avait interdit le bannissement du réseau social. Un ultime coup d’épée qui pourrait finalement exclure la plateforme chinoise des États-Unis.

Le départ de Trump est imminent. Mais avant de laisser sa place, l’actuel président des États-Unis semble bien décidé à terminer quelques projets en cours. Après avoir accordé la grâce présidentielle à plusieurs de ses proches collaborateurs, dont certains membres de sa famille et lui-même, Trump s’attaque encore une fois au réseau social TikTok, qui compte parmi ses plus grands ennemis aux côtés du géant Huawei. Accusé de pratiquer l’espionnage à grande échelle pour le compte du gouvernement chinois, l’application doit faire face à une ultime attaque de la part du quarante-cinquième président des États-Unis : en effet, ce lundi 28 décembre, rapporte le site Apple Insider, l’administration Trump a lancé une procédure d’appel visant à faire interdire TikTok des plateformes américaines.

Pas vraiment surprenant, cet appel fait suite à l’ordonnance du 7 décembre dernier. Prononcée il y a quelques semaines par le juge d’un tribunal de Washington, Carl Nichols, cette dernière avait interdit au département du Commerce américain d’imposer de lourdes restrictions commerciales à TikTok, estimant les attaques du gouvernement “arbitraires et capricieuses”. Pour rappel, ce n’était pas la première fois que le magistrat s’opposait aux décisions du gouvernement Trump au sujet du réseau social chinois. En septembre, Nichols avait déjà fait interdire un arrêté visant à bannir TikTok des stores de téléchargement en ligne.

Malgré l’opposition de la justice au bannissement de TikTok, Trump semble bien décidé à tout mettre en œuvre pour faire interdire la plateforme avant son départ de la Maison-Blanche, fixé au 20 janvier prochain. Alors que les négociations entre ByteDance (actuel propriétaire de TikTok) et l’entreprise américaine Oracle se poursuivent, l’avenir du réseau social le plus populaire de l’année — et de ses challenges parfois dangereux, semble de plus en plus incertain.