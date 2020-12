Après la plainte de deux cabinets américains contre Cyberpunk 2077, le studio CD Projekt a officiellement pris la parole pour se défendre.

Cyberpunk a beau être considéré par beaucoup comme une nouvelle référence dans le genre du RPG, le titre sorti le 10 décembre dernier ne restera décidément pas dans les annales pour les bonnes raisons. Criblé de bugs, aussi bien visuels que systèmes, le jeu a rapidement provoqué la colère des fans, notamment sur consoles. Malgré les plates excuses du studio polonais, et la promesse de plusieurs patchs correctifs majeurs, le mal est fait : les demandes de remboursement se multiplient et Sony a finalement pris la décision de retirer le jeu de son store en ligne, histoire de limiter les dégâts. De son côté, la valeur en bourse de CD Projekt a chuté de 40% en seulement quelques jours, faisant perdre plusieurs milliards de dollars à ses investisseurs.

Il faut dire que depuis l’annonce du projet en 2012, Cyberpunk 2077 avait suscité énormément d’engouement, non seulement chez les fans, mais aussi chez les investisseurs. Mécontents de voir leur argent s’envoler au rythme des bugs du jeu, deux cabinets d’avocats ont ainsi déposé un recours collectif au nom des investisseurs contre le studio polonais. Ces derniers accusent en effet CD Projekt d’avoir émis “de fausses déclarations en vue d’avantages financiers”. Concrètement, les développeurs auraient sciemment oublié de dévoiler des images du jeu sur console, se contentant d’une version PC beaucoup plus stable et aboutie.

Ce matin, CD Projekt a indiqué avoir officiellement pris connaissance des plaintes le visant, tout en assurant être prêt à se défendre “vigoureusement” contre les faits qui lui sont reprochés. Le studio a également précisé que les plaintes visaient principalement à établir si oui ou non, ce dernier avait violé la loi fédérale, et qu’aucun montant n’avait encore été établi concernant de potentiels dommages et intérêts. Aussi décevant soit-il, Cyberpunk 2077 reste le jeu le plus populaire de tous les temps, avec 13 millions de copies écoulées depuis sa sortie.