Malgré un lancement catastrophique qui enchaîne les problèmes techniques et les mauvais coups de communication, le titre de CD Projekt est déjà un véritable succès commercial.

Décidément, Cyberpunk 2077 n’aura laissé personne indifférent. Criblé de bugs, décevant graphiquement sur console, le jeu de CD Projekt s’est rapidement retrouvé noyé sous les critiques, au point de pousser Sony à retirer le jeu de ses stores en ligne pour pouvoir rembourser les nombreux joueurs mécontents. Pourtant, il faut bien admettre que malgré les bad buzz et la chute des actions en bourse du studio polonais de plus de 40% de ses actifs, le succès du jeu est sans appel. Pour preuve, 10 jours seulement après la sortie du blockbuster vidéoludique, CD Projekt a déjà écoulé plus de 13 millions d’exemplaires de Cyberpunk 2077. À titre de comparaison, The Witcher 3 s’était écoulé à “seulement” 4 millions d’exemplaires à la même période. À noter que dans son communiqué officiel, CD Projekt a indiqué avoir pris en compte les nombreux remboursements demandés par les joueurs sur console PlayStation et Xbox.

Merci les précommandes

Un succès incontestable pour CD Projekt, qui peut remercier l’impressionnant nombre de précommandes du jeu, enregistrées avant même la sortie de ce dernier. Au total, ce sont 8 millions de copies qui auront ainsi été écoulées avant le 10 décembre dernier, dont 75% en version dématérialisée. Il faut dire qu’après plusieurs reports, l’attente des joueurs était forte autour du blockbuster du studio polonais. Une attente sans doute à la hauteur de leur déception après la sortie de ce dernier. De son côté, CD Projekt s’est félicité de ces excellents chiffres, et a confirmé l’arrivée de plusieurs mises à jour majeures en janvier, puis en février 2021. Reste à savoir si ces updates suffiront à calmer les joueurs sur PlayStation 4 et Xbox One.