Superman & Lois : la série CW s’offre une nouvelle bande-annonce

CW n’en a pas fini avec son ArrowVerse. Malgré l’arrêt de la série, la chaîne continue d’élargir son univers avec de nouvelles productions. C’est cette fois-ci au tour de Superman et Lois d’avoir le droit à leur propre série.

C’est loin d’être la première fois que Superman a le droit à sa propre série. Après Smallville et Lois & Clark, le super-héros revient sur le petit écran mais cette fois-ci dans le ArrowVerse. Il sera au cœur d’une production CW, baptisée Superman & Lois. La série nous plongera visiblement plusieurs années après l’union des deux personnages, lors de leur retour à Smallville. Le couple a mis au monde deux garçons et Clark Kent va visiblement devoir jongler entre son rôle de protecteur de l’humanité et celui de père. Dans la courte vidéo, qui ne dévoile finalement que très peu d’images de la série, on découvre les deux fils Kent : Jonathan et Jordan. Ils seront respectivement incarnés par Jordan Elsass et Alexander Garfin. Pour interpréter les personnages principaux, CW a fait appel à deux acteurs qui les avaient déjà incarnés par le passé. Ainsi, Tyler Hoechlin (Teen Wolf) donnera la réplique à Elizabeth Tulloch (Grimm). D’autres personnages iconiques de la franchise Superman seront aussi de retour, à commencer par Lana Lang qui sera campée par Emmanuelle Chriqui.

L’écriture du scénario a été confiée à Todd Helbing, déjà à l’œuvre sur The Flash. Il retrouvera d’ailleurs à la production Greg Berlanti (The Flash), Sarah Schechter (DC’s Legends of Tomorrow) et Geoff Johns (Titans). Le rendez-vous est fixé au 23 février 2021 sur CW. En France, il faudra attendre un peu plus longtemps pour pouvoir la découvrir. Si TF1 diffuse quelques épisodes de The Flash ici et là, il faudra sans doute s’attendre à la voir débarquer sur Netflix. L’intégralité des séries du Arrowverse étant disponible sur la plateforme, c’est l’hypothèse la plus probable.