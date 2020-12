His Dark Materials aura le droit à une troisième, et ultime, saison

His Dark Materials va revenir sur nos écrans. La série s’offre une troisième saison et dernière saison sur HBO qui sera visiblement diffusée en 2022 sur OCS en France.

C’est bientôt la fin pour His Dark Materials. La série adaptée des romans de Philipp Pullman aura le droit à une troisième saison, qui sera aussi la dernière. HBO l’ a annoncé sur son site, quelques heures après la diffusion de l’ultime épisode de la saison 2. Une bonne nouvelle pour les fans qui vont pouvoir retrouver Lyra et ses compagnons. Mais voilà, cette annonce inquiète aussi les lecteurs des romans qui craignent qu’HBO passe de nombreux pans de l’intrigue sous silence. Il faut dire qu’il y a beaucoup de choses à raconter et que cela semble peu réalisable en seulement huit épisodes. En effet, les deux premières saisons suivaient l’intrigue déroulé dans les deux premiers romans, et il en sera forcément de même pour la saison 3. Petit problème en revanche, cette conclusion est plus dense que les précédents romans. Sorti en 2000, Le Miroir d’Ambre est composé de pas moins de 38 chapitres, contre 24 et 15 pour les deux premiers. HBO pourrait prévoir plus d’épisodes pour cette dernière saison, histoire de donner à His Dark Materials la conclusion qu’elle mérite. La chaîne est aussi habituée à livrer des épisodes finaux plus longs, comme c’était le cas pour Game of Thrones, on ne serait donc pas étonnés d’avoir le droit à un final d’une heure et demi.

Pour rappel, His Dark Materials suit les aventures de la jeune Lyra dans les contrées du Nord. La jeune fille recherche son meilleur ami disparu et va être l’objet de toutes les attentions. Sur les traces des ravisseurs d’enfants, Lyra va faire d’étonnantes rencontres, pas toutes des plus sympathiques. La série de Jack Thorne compte sur un casting de haute voltige avec notamment James McAvoy (X-Men) dans la peau de Lord Asriel. Lyra et Marisa sont quant à elle incarnée respectivement par Dafne Keen (Logan) et Ruth Wilson (Luther). Dans la saison 2, HBO avait aussi recruté un acteur de Broadway, célèbre pour avoir incarné Alexander Hamilton dans la comédie musicale éponyme, Lin-Manuel Miranda. Pour voir ou revoir His Dark Materials, c’est sur OCS que ça se passe. Les deux premières saisons sont disponibles sur la plateforme. Pour la saison 3, il faudra en revanche attendre jusqu’en 2022.