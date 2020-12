Après Christopher Nolan, c’est au tour du metteur en scène de « Dune », Denis Villeneuve, de dénoncer la nouvelle stratégie de la Warner pour ses sorties cinéma prévues en 2021.

La décision est prise, mais elle ne plaît pas à tout le monde. Le choix de la Warner, de sortir simultanément l’ensemble de ses plus grosses productions en salle et en streaming sur HBO Max en 2021, lui met progressivement tout Hollywood à dos. Hier, le magazine Variety a publié une tribune particulière acerbe signée par Denis Villeneuve, le réalisateur québécois du futur remake de Dune, prévu pour une sortie au cinéma et sur HBO Max le 1er octobre 2021 (soit, le 29 septembre en France). Il confie avoir pris connaissance de cette décision monumentale dans les médias, comme un simple spectateur. Il regrette que le géant américain de la télécommunication et propriétaire de WarnerMedia (donc de Warner Bros. Pictures et de HBO Max), AT&T, ait choisi de « sacrifier le paysage cinématographique de la Warner pour l’année 2021 dans le seul but de capter l’attention » et attirer plus d’abonnés sur son « service raté. » Pour preuve, le coup a été réussi suite à une croissance spectaculaire du nombre d’abonnés récemment.

« En choisissant cette direction, AT&T a pillé l’un des plus importants et respectables studios de l’histoire du cinéma. Il n’y a absolument aucun amour du cinéma ou du public, ici. Cette stratégie bénéficie uniquement à la survie d’un mammouth de la télécommunication, lequel se traîne une dette astronomique de plus de 150 milliards de dollars. » – Denis Villeneuve

« Dune est le meilleur film que j’ai jamais réalisé jusqu’à présent » avoue son réalisateur. Il explique que depuis trois ans son équipe et lui ont fait en sorte de concevoir comme une « expérience cinématographique unique » faite, en termes d’image et de son, pour le grand écran d’une salle de cinéma. Par cette décision de placer le streaming sur le même piédestal économique que le streaming, et en trahissant ainsi la confiance de Denis Villeneuve et de ses collaborateurs, « la Warner affirme aujourd’hui ne plus faire partie de ce travail d’équipe qu’est censée être la réalisation d’un film. »

« Une fois que la pandémie sera terminée, les cinémas seront à nouveau remplis de cinéphiles et de spectateurs. J’en suis convaincu, non pas parce que l’industrie du cinéma en a besoin, mais parce que les humains ont besoin du cinéma, en tant qu’expérience collective. » – Denis Villeneuve

Le réalisateur de Dune n’est pas le seul titan de Hollywood à avoir dénoncé cette nouvelle stratégie cataclysmique. Christopher Nolan, à l’origine du film Tenet (peut-être le dernier de sa génération ?), a lui aussi eu des mots très virulents envers la Warner notamment dans une interview donnée à The Hollywood Reporter : « Certains des plus grands cinéastes et des plus grandes stars du cinéma se sont couchés une nuit en pensant qu’ils travaillaient tous pour le plus grand studio du monde avant de se réveiller, le lendemain matin, en apprenant qu’ils travaillaient maintenant pour le pire service de streaming. » Si le coup semble, pour le moment, avoir payé d’un point de vue financier pour WarnerMedia, il risque de voir de nombreux grands noms du cinéma hollywoodien quitter le navire.